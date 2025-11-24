Madre, hermana y pareja denuncian agresiones: dos hombres quedan bajo detención provisional

Tras evaluar el nivel de riesgo para las víctimas, las autoridades solicitaron y obtuvieron la detención provisional de ambos imputados mientras avanza el término de la investigación.

La violencia contra la mujer sigue siendo un problema en la sociedad / Cortesía

La Fiscalía Regional de Chiriquí, a través de la Sección Especializada de Familia y Menor, logró que se aplicara la medida cautelar de detención provisional a dos hombres señalados en casos distintos por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de violencia doméstica psicológica y hostigamiento. Las víctimas son, en un caso, la pareja sentimental del imputado y, en el otro, la madre y la hermana del señalado.

El primer caso ocurrió en el distrito de Dolega, cuando la víctima denunció que su pareja la agredió físicamente con una correa y la sometió a maltrato psicológico, humillaciones y amenazas de muerte.

En el segundo expediente, registrado en el distrito de David, el imputado habría atacado de manera reiterada a su madre y su hermana, a quienes también amenazó con matarlas y quemar la vivienda donde residen. La Fiscalía indicó que, pese a contar con una medida de protección previamente notificada, el hombre volvió al domicilio de las víctimas con actitud agresiva, lo que derivó en la imputación adicional por incumplimiento de medida de protección.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de impulsar la acción penal ante los tribunales en todos los casos que correspondan, conforme a la Constitución y la ley.

