Magistrado Arrocha sobre demanda de Martinelli: admisión no significa aceptar los hechos

El magistrado Olmedo Arrocha se refirió de manera "conceptual" a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Ángel Álvarez contra la declaración de indagatoria emitida por la Fiscalía Primera Especializada en Contra de la Delincuencia Organizada en contra del expresidente Ricardo Martinelli en el caso New Business.

Aunque Arrocha indicó que no podía hablar en específico sobre un caso en particular, aclaró que, al admitir una demanda, no significa que se estén aceptando los hechos proferidos dentro de la presentación judicial del caso que se trate.

“Los tribunales de justicia están para resolver los conflictos y zanjar los debates de una vez y por todas; esa es mi percepción y creo que, en este y cualquier caso, que constitucionalmente se presente un reproche porque se considera que la Constitución ha sido mancillada, los tribunales constitucionales debemos entrar al fondo y eso no quiere decir que, al admitir una demanda, ya estemos tomando una decisión anticipada de si estamos concediendo o no. Es simplemente eso: abrirle la puerta de la justicia a una discusión para de una vez y por todas zanjarla", explicó Arrocha.

🔗Le puede interesar: Corte atenderá otra demanda del expresidente Martinelli por caso New Business

Detalló que la tramitación de las demandas de cualquier tipo tiene una reglamentación, un procedimiento preestablecido, y los jueces, magistrados o tribunales "no inventan ni improvisan" las reglas de procedimiento judicial, porque esto está contemplado en las leyes procesales.

Arrocha declaró que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia atenderán todos los pasos del proceso hasta llegar al estado de decidir.

Recordó que cualquier tipo de demanda que tenga que ver con constitucionalidad tiene que ser decidida por 9 personas. "Mientras que no se decida el fondo, la no admisión de una demanda de inconstitucionalidad no tiene la entidad ni la virtud de crear tránsito a cosa juzgada; mientras que no se entre al fondo de un debate constitucional, siempre estará abierta la puerta para que se insista en la discusión", expresó Arrocha.

La demanda fue presentada por Álvarez en noviembre de 2024.

Con información de Heady Leane Morán