Caso New Business: Ministerio Público defiende legalidad del proceso contra Martinelli

La Procuraduría de la Nación considera que la considera que la sentencia del caso New Business se encuentra "ejecutoriada”.

Panamá/El procurador encargado de la Nación, Jorge Luis de la Torre, considera que la sentencia del caso New Business se encuentra “debidamente ejecutoriada” y que no se han vulnerado los derechos del expresidente Ricardo Martinelli durante el proceso.

Así respondió De la Torre a la solicitud del magistrado Olmedo Arrocha, ponente de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Ángel Álvarez contra la orden de indagatoria emitida hace dos años por el fiscal Emeldo Márquez. Esta orden, dentro de la investigación por blanqueo de capitales, vinculaba a Martinelli con la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), a través de cuentas canastas a nombre de la sociedad New Business.

El procurador encargado sostiene que, contrario a lo planteado por el expresidente, “no se configura vulneración alguna al debido proceso, toda vez que, dentro del caso en el que se dictó la resolución impugnada, la defensa tuvo la oportunidad de invocar el principio de especialidad, el cual fue debidamente analizado por los entes jurisdiccionales competentes. En consecuencia, las normas de derecho internacional aplicables fueron consideradas y aplicadas en el proceso”.

En la página 21 de las 25 que conforman su opinión, enfatiza que “el pleno de la Corte Suprema de Justicia dejó claro que la acción de inconstitucionalidad no es un medio para reexaminar decisiones judiciales como si fuera otra instancia más del proceso penal. Su propósito es corregir violaciones evidentes de derechos constitucionales, no corregir fallos con los que una parte no está de acuerdo desde un punto de vista legal, situación similar a la que se plantea con la presente demanda de inconstitucionalidad”.

Cabe recordar que, por este caso, el expresidente Martinelli ya fue condenado a 128 meses de prisión, multado con $19.2 millones e inhabilitado para ejercer funciones públicas. Tras el anuncio condenatorio, el expresidente decidió asilarse en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde permanece desde el 7 de febrero de 2024.

La demanda de inconstitucionalidad

La demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Ángel Álvarez contra la declaración indagatoria proferida por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada en contra del expresidente Ricardo Martinelli está siendo analizada en el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha.

Dicha demanda fue presentada y admitida el 1 de noviembre de 2024, con el objetivo de impugnar la resolución N° 01 del 30 de junio de 2020, que formaliza la indagatoria contra Martinelli. Según el jurista, al solicitar la extradición del expresidente en mayo de 2016, las autoridades no incluyeron todos los procesos abiertos en su contra.

Álvarez argumenta en su escrito: “Hoy, mi alegato no solo se basa en un entendimiento jurídico apropiado del tema, sino también en mi experiencia directa como testigo de omisiones previamente identificadas y, en su momento, minimizadas por las autoridades encargadas, las cuales ahora me proporcionan plena legitimidad para exigir la declaración de inconstitucionalidad de la orden indagatoria acusada mediante la demanda en trámite”.

El abogado busca dejar sin efecto la sentencia mixta N° 02 del 17 de julio de 2023, emitida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial, que confirmó la acusación formulada por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. A su juicio, el hecho de que la extradición de Martinelli no incluyera este caso limitó significativamente la capacidad de Panamá para procesarlo por otros cargos o procesos adicionales.

En su momento, el 16 de enero, se publicó el edicto número 59, en el que se deja constancia de la decisión de no admitir la demanda de inconstitucionalidad presentada por el expresidente Ricardo Martinelli en relación con la sentencia del caso New Business.

El documento refleja el resultado de la reunión del pleno del pasado 19 de diciembre, en la que las magistradas María Eugenia López (presidenta), Mirian Cheng Rosas, María Chen Stanziola, Maribel Cornejo Batista y Ariadne Maribel García votaron a favor de no admitir la demanda. En contraste, los magistrados Carlos Vásquez, Olmedo Arrocha, Ángela Russo y Cecilio Cedalise votaron a favor de su admisión.

Este edicto formaliza la decisión de la CSJ y desestima una de las acciones emprendidas por el expresidente Ricardo Martinelli en su intento de revertir la sentencia que lo condena a 10 años de prisión por el caso New Business.

¿Qué es el caso New Business?

Las investigaciones sobre el caso New Business iniciaron el 6 de marzo de 2017, cuando el Ministerio Público identificó que la compra de acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) se realizó mediante un esquema financiero complejo.

Según las pesquisas, en la operación intervinieron tanto personas jurídicas como naturales, quienes llevaron a cabo maniobras de estratificación financiera mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales. Entre el 15 y el 27 de diciembre de 2010, se logró recolectar la suma de $43,912,828.94 en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.