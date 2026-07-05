María Corina Machado desde Panamá: 'Venezuela se va a levantar con más fuerza que nunca'

Machado se encuentra en Panamá desde donde tenía previsto viajar a Venezuela, pero tras los terremotos, el gobierno de Delcy Rodríguez cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.

Con un corto, pero emotivo mensaje cargado de sentimiento y determinación la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que su país se levantará con más fuerza que nunca.

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La dirigente participó en la misa dominical realizada en la Catedral Basílica Santa María la Antigua en memoria de las víctimas de los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio. Machado calificó el momento actual como un punto de encuentro para la diáspora y los ciudadanos que sufren desde la distancia.

"Hoy es un momento en que nos estamos encontrando los venezolanos con profundo dolor, pero también en la fe de que Venezuela se levantará. Lo único que quiero decir hoy es mi agradecimiento al pueblo de Panamá, a cada uno de ustedes por cómo nos han acogido. Venezuela se va a levantar con más fuerza que nunca y este dolor nos ha unido en un solo espíritu", manifestó notablemente conmovida.

A pesar de su deseo explícito de retornar a Caracas para coordinar la asistencia civil ante la emergencia nacional, María Corina denunció en sus redes sociales que la administración de Delcy Rodríguez, quien funge como presidenta interina bajo la presión internacional de Estados Unidos, ejecutó el cierre del espacio aéreo del país de manera arbitraria para impedirle la entrada.

"El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras”, afirmó la líder política, quien insistió en que su retorno es “inaplazable” para enfrentar la crisis junto a sus compatriotas.

Machado, quien salió de Venezuela de forma clandestina en diciembre pasado con miras a una gira regional, criticó fuertemente el manejo de la crisis por parte de las autoridades oficialistas, tildando la situación institucional como un reflejo de un "Estado fallido".

"Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se convirtió en un Estado fallido y que tiene una ausencia absoluta, total, de capacidades de gestionar daños. Después de la tragedia del 24 de junio, mi presencia estabiliza, es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita", aseveró la líder opositora en un encuentro virtual realizado el pasado viernes con corresponsales extranjeros.

Censura de prensa en medio de la catástrofe humanitaria

La líder de la oposición también hizo hincapié en las estrictas restricciones impuestas a la prensa independiente y los canales informativos locales en las zonas de desastre. Afirmó con severidad que "bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas".

De acuerdo con sus declaraciones, las trabas comunicacionales responden a una estrategia del Palacio de Miraflores para "enterrar la verdad cuando los venezolanos quieren enterrar a sus muertos con dignidad".

A la fecha, los datos oficiales del doble sismo (de magnitudes 7,5 y 7,2) reportan una cifra de casi 3,000 muertos y más de 12,400 heridos, concentrados principalmente en la zona norte costera, el estado La Guaira y el área metropolitana de Caracas.

Compromiso de retorno y agradecimiento al apoyo de EE. UU.

Frente al complejo escenario que atraviesan los damnificados, Machado ratificó su promesa inquebrantable de regresar a suelo venezolano para sumarse a los comités de asistencia ciudadana en las calles. Asimismo, expresó su gratitud al gobierno de los Estados Unidos por las gestiones logísticas enfocadas en canalizar apoyo humanitario de emergencia hacia las familias afectadas y por sus esfuerzos históricos en favor de una transición democrática.

"Estaré en Venezuela para llorar juntos nuestras pérdidas, para rezar juntos, para abrazarnos, para organizarnos, porque de esta también nos vamos a levantar", señaló la dirigente en un mensaje colgado en sus redes sociales, reafirmando que su retorno se hará efectivo a pesar de las trabas que el gobierno de Delcy Rodríguez le imponga.