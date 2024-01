Martinelli dice que seguirá presentando los recursos que estipule la ley

Ciudad de Panamá, Panamá/El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, dijo que sus representantes tienen la potestad de presentar los recursos que ampare la ley y la Constitución, esto, en respuesta a las recientes declaraciones de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, sobre los abogados que abusan en la presentación de recursos.

Las palabras del expresidente, quien también es candidato presidencial, se dieron a su llegada a Mesa de Periodistas especial.

“Lo que diga la ley se presentará”, recalcó.

Hasta ahora, más de 10 recursos interpuestos por Martinelli, por el caso New Business han sido rechazados.

En su momento, la magistrada presidenta de la Corte se refirió a la cantidad de recursos que interponen los abogados en algunos casos, en obvia referencia a la defensa del expresidente.

"Muchas veces no se entiende y la pregunta de los ciudadanos es: ¿Pero por qué este caso tarda tanto? Tarda por muchas razones, pero una fundamental es el abuso del ejercicio del derecho. Ejercer una legítima defensa, una buena defensa, no significa entorpecer la administración de justicia. Puedo atender de manera óptima y eficiente a mi cliente, pero para eso no tengo que abusar del ejercicio del derecho. Desgastamos al sistema”, indicó López.

Agregó que, si un abogado de manera reiterativa interpone un mismo recurso de 15 hasta 20 veces denominándolo de otra forma, está entorpeciendo el sistema de justicia. Además, destacó que esto no es ético.

Actualmente la Sala Segunda de lo Penal tiene que resolver un recursos de casación para dictaminar si confirma o revoca la sentencia que pesa contra Martinelli y otras cuatro personas en el caso New Business.

La jueza Baloisa Marquínez, a cargo del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales mediante fallo del 17 de julio de 2023, condenó a Martinelli por el delito de blanqueo de capitales y una sanción de 128 meses de prisión en el caso New Business.