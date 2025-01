Recomiendan a Mizrachi renovar su equipo de asesores tras decreto para el 9 de enero

Ciudad de Panamá/Para Joaquin Vásquez, de la Asociación Centinelas del Canal, el Decreto Alcaldicio No. 001 del 6 de enero 2025 no es un hecho aislado y desde su perspectiva lo ve como una decisión tomada de parte de un alcalde (Mayer Mizrachi) con buenas intenciones y malos asesores.

En estos 6 meses el alcalde ha experimentado un desgaste que no debió ser… Debe renovar su equipo de asesores, porque el decreto cumple las expectativas de los negocios nocturnos y de venta de bebidas alcohólicas, pero al alcalde le faltó asesoría en torno a la identidad nacional", — Joaquín Vásquez - Asociación Centinelas del Canal

Según Vásquez no podemos seguir teniendo jóvenes que carezcan de identidad nacional y sin autoestima.

Con lo cual, Vásquez instó a reforzar el mes de la Patria y otras fechas marcadas con sangre en el calendario, como la reversión del canal de Panamá y el 9 de enero de 1964, Día de los Mártires.

El Decreto Alcaldicio No. 001 del 6 de enero 2025 establece una restricción en el consumo y venta de bebidas alcohólicas, pero no 24 horas, sino 12 horas, es decir, desde las 6:00 a.m. a las 6:00 p.m. del jueves 9 de enero.

El artículo 1 de este último decreto establece lo siguiente:

“Suspender la actividad de venta y consumo de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos comerciales en el distrito de Panamá desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del jueves 9 de enero de 2025”.

En su artículo 2 dicta lo siguiente: “Ordenar el cierre de bares, bodegas, cantinas, discotecas, parrilladas y demás sitios de diversión pública en el distrito de Panamá de 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del jueves 9 de enero”.

¿Cuáles fueron los hechos del 9 de enero?

Aquel día un grupo de estudiantes panameños del Instituto Nacional protestó en la llamada zona del Canal exigiendo el derecho de izar la bandera nacional junto a la estadounidense, tal y como lo establecía el Acuerdo Chiari-Kennedy del 13 de junio de 1962, mismo que fue desconocido por los estadounidenses en Panamá, hecho que desencadenó las protestas.

Las manifestaciones que iniciaron de forma pacífica se tornaron violentas cuando los oficiales norteamericanos reprimieron a los estudiantes. En estos enfrentamientos murieron 22 panameños; Ascanio Arosemena, quien en ese momento no pertenecía al Instituto Nacional, pero sí era dirigente estudiantil de la época, fue el primer caído.

Tras los acontecimientos, el entonces presidente panameño Roberto Chiari tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y así se mantuvo hasta que iniciaron las negociaciones para un nuevo tratado que terminó con la firma de los Torrijos- Carter que establece la salida de las tropas norteamericanas, garantizando la transferencia del control del Canal a manos panameñas y la neutralidad de la ruta oceánica a partir del 31 de diciembre de 1999, recuperando Panamá, así, su soberanía en todo el territorio nacional.