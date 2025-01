Decreto alcaldicio de Mayer Mizrachi sobre el 9 de enero genera controversia; lo señalan de 'extralimitarse'

Ciudad de Panamá/Luego de que el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, emitiera dos decretos relacionados con la regulación de actividades del próximo 9 de enero, cuando se conmemora la gesta patriótica de 1964, decretado Día de Duelo Nacional en la Ley 13 del 30 de enero de 1967, han surgido diversas reacciones y voces críticas sobre estas medidas alcaldicias.

Para entender el asunto en cuestión, es importante explicar que primero el alcalde Mizrachi había emitido el Decreto Alcaldicio No. 13 del 30 de diciembre de 2024, en el cual establecía la suspensión del "uso de caja de música, sinfonías y otros instrumentos musicales, así como cualquier emisión de ruido y la realización de fiestas, espectáculos públicos y actividades bailables amenizadas por orquestas, conjuntos u otros medios de difusión de música desde las 06:00 A.M. hasta las 06:00 P.M. del jueves 9 de enero de 2025", es decir, no se decretaba la ley seca durante las 24 horas del 9 de enero, como se ha realizado tradicionalmente a lo largo de los años.

Posteriormente, este lunes 6 de enero, se emitió otro decreto alcaldicio (Decreto Alcaldicio No. 1 del 2025), en el que sí se establece una restricción en el consumo y venta de bebidas alcohólicas, pero no 24 horas, sino solamente 12 horas, es decir, desde las 6:00 a.m. a las 6:00 p.m. del jueves 9 de enero.

El artículo 1 de este último decreto establece lo siguiente:

“Suspender la actividad de venta y consumo de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos comerciales en el distrito de Panamá desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del jueves 9 de enero de 2025”.

En su artículo 2 dicta lo siguiente: “Ordenar el cierre de bares, bodegas, cantinas, discotecas, parrilladas y demás sitios de diversión pública en el distrito de Panamá de 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del jueves 9 de enero”.

Reacciones

Esta decisión es lo que ha generado una avalancha de críticas y cuestionamientos a la medida.

Por un lado, el abogado y exdirigente estudiantil, Arturo Trelles, dijo a TVN Noticias que tras conocer sobre el primer decreto, el del 30 de diciembre de 2024, se realizó esta denuncia pública, ya que se considera que el alcalde "irrespeta" la Ley 118 del 2013, que declara el 9 de enero de cada año como Día de la Soberanía Nacional, y se conmemora como Día de Duelo Nacional en homenaje a los mártires del 9 de enero.

Ante la Corte se va a presentar un amparo frente a este decreto, por lo que el alcalde está irrespetando la ley, que se reformó en el año 2013, en base a que el 9 de enero está declarado como Día de Duelo Nacional", indicó el exdirigente estudiantil.

El diputado Betsarai Richards también se refirió a este tema, indicando que Mizrachi una vez más se está "extralimitando de sus funciones".

En esta ocasión ha pasado por encima de la ley que decreta el Día de Duelo Nacional el 9 de enero. Él ha establecido un horario en el cual se estaría promoviendo el turismo de borrachera, como lo ha dicho el presidente de la República", expresó Richards.

Richards afirmó que no es aceptable que la Alcaldía utilice como "punta de lanza" únicamente la apertura de locales, "irrespetando de esta manera a los mártires, sus familiares y a los panameños que han luchado por tantos años por que se preserve esa fecha".

Los distritos de La Chorrera y Arraiján, estarán decretando ley seca por las 24 horas del 9 de enero. Ambos decretos alcaldicios contemplaban multas de hasta 1,000 dólares para quienes incumpliesen con lo establecido.

Cabe recordar que hace unos meses, los dueños de bares y restaurantes solicitaron al alcalde no declarar ley seca los días 2 de noviembre, 20 de diciembre y 9 de enero. Además de extender el horario de estos locales en ciertas áreas como Casco Antiguo y Amador. De estas fechas, la única que no fue concedida fue el 20 de diciembre, día de duelo nacional por la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989.

¿Cuáles fueron los hechos del 9 de enero?

Aquel día un grupo de estudiantes panameños del Instituto Nacional protestó en la llamada zona del Canal exigiendo el derecho de izar la bandera nacional junto a la estadounidense, tal y como lo establecía el Acuerdo Chiari-Kennedy del 13 de junio de 1962, mismo que fue desconocido por los estadounidenses en Panamá, hecho que desencadenó las protestas.

Las manifestaciones que iniciaron de forma pacífica se tornaron violentas cuando los oficiales norteamericanos reprimieron a los estudiantes. En estos enfrentamientos murieron 22 panameños; Ascanio Arosemena, quien en ese momento no pertenecía al Instituto Nacional, pero sí era dirigente estudiantil de la época, fue el primer caído.

Tras los acontecimientos, el entonces presidente panameño Roberto Chiari tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y así se mantuvo hasta que iniciaron las negociaciones para un nuevo tratado que terminó con la firma de los Torrijos- Carter que establece la salida de las tropas norteamericanas, garantizando la transferencia del control del Canal a manos panameñas y la neutralidad de la ruta oceánica a partir del 31 de diciembre de 1999, recuperando Panamá, así, su soberanía en todo el territorio nacional.

Con información de Meredith Serracín y Luis Jiménez.