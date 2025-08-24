Meduca: Instituto Urracá de Veraguas gana el Concurso Nacional de Bandas de Concierto 2025

El evento congregó a autoridades, familias, invitados especiales y a más de 450 estudiantes junto a sus directores, quienes convirtieron la noche en una verdadera fiesta de talento e inspiración juvenil.

Panamá/La noche fue de música, talento y emoción en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde la banda de música del Instituto Urracá, de la región escolar de Veraguas, se coronó campeona del Concurso Nacional de Bandas de Concierto Meduca 2025.

Con interpretaciones que hicieron vibrar al público y conquistar a los seis jurados nacionales e internacionales, los estudiantes del Urracá se llevaron los máximos honores de una gala que reunió a las mejores agrupaciones estudiantiles del país. El segundo lugar lo obtuvo el Colegio José Daniel Crespo, de Herrera, mientras que el tercer puesto fue para el Colegio Ingeniero Tomás Guardia, de Panamá Oeste.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó la trascendencia del evento para la formación de los estudiantes. “Aquí ganó Panamá. Esto que acabamos de vivir demuestra que cada banda de música es una escuela de crecimiento personal. Los alumnos aprenden a trabajar en equipo, disciplina y esfuerzo; todos los que han pasado por aquí tienen la vida asegurada”, afirmó.

Por su parte, el director de la banda campeona, Addías Chang, celebró la entrega de sus músicos. “Este es el momento para demostrar que los chicos pueden transmitir mensajes porque la gente lo vivió y lo sintió. El público se puso de pie porque logramos la sinergia que estábamos buscando”.

En total, participaron nueve bandas estudiantiles que representaron a distintas regiones del país: el Colegio Félix Olivares Contreras (Chiriquí), el Colegio Secundario de Almirante (Bocas del Toro), el Instituto Benigno Garay (Colón), el Instituto Coronel Segundo de Villarreal (Los Santos), el Instituto Carmen Conte Lombardo (Coclé) y el Instituto Panamericano (Panamá Centro). Todas ellas dieron muestra del esfuerzo, disciplina y compromiso que caracteriza a la educación musical en Panamá.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el homenaje al profesor Virgilio Escala, en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria musical y a su dedicación en la formación de nuevas generaciones de músicos.

