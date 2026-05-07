Meduca aplica pruebas diagnósticas de inglés y matemáticas a estudiantes de primaria

Una vez concluidas las evaluaciones, el Meduca analizará los resultados para determinar las áreas que requieren refuerzo y definir estrategias que contribuyan a mejorar la calidad educativa en el país.

El Ministerio de Educación (Meduca) inició la aplicación de pruebas diagnósticas de inglés y matemáticas a estudiantes de primero a sexto grado en todo el país, con el objetivo de evaluar el nivel académico y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las evaluaciones se desarrollan en las 16 regiones educativas del país y abarcan a más de 400 mil estudiantes de primaria. En la escuela José Agustín Arango, en el corregimiento de Betania, donde se aplicaban las pruebas este jueves.

Según autoridades del Meduca, estas evaluaciones permitirán identificar fortalezas y debilidades en ambas materias, además de aportar información clave para mejorar el currículo educativo nacional. Las pruebas de español ya fueron aplicadas previamente.

La viceministra de Educación, Agnes de Cotes, calificó la jornada como una “fiesta pedagógica” orientada a fortalecer la cultura de evaluación en el sistema educativo panameño.

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“Las 16 regiones educativas están hoy activadas presentando su prueba diagnóstica de matemática de primero a sexto grado y la prueba de inglés”, señaló la funcionaria.

Por su parte, Clarines Cedeño, directora del plantel, aseguró que estas pruebas diagnósticas permitirán fortalecer el proceso de enseñanza de los estudiantes.

Una vez concluidas las evaluaciones, el Meduca analizará los resultados para determinar las áreas que requieren refuerzo y definir estrategias que contribuyan a mejorar la calidad educativa en el país.

Información de Luis Mendoza