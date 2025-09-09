Meduca inicia pago de prima de antigüedad a exservidores públicos tras años de espera

Se exhorta a los servidores públicos que desean retirarse del sistema educativo, hacerlo con 15 días de anticipación,

Ciudad de Panamá/Tras más de una década de espera, el Ministerio de Educación (Meduca) dio inicio al pago de la prima de antigüedad a ocho exservidores públicos que culminaron sus labores en 2014, en cumplimiento de la Ley 241 de 2021 que regula este derecho en el sector público.

El desembolso inicial asciende a $21,376.63, en lo que la institución calificó como un acto de justicia largamente postergado.

La viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, destacó que esta administración mantiene el compromiso de saldar las obligaciones pendientes con transparencia y respeto hacia los exfuncionarios.

Por su parte, Néstor Aguirre, uno de los beneficiados, expresó satisfacción con el proceso: “En realidad me sorprendieron cuando me llamaron, no esperaba que fuese tan rápido y preciso”.

El Meduca explicó que esta primera fase se concretó tras culminar el análisis de solicitudes presentadas a través del sitio web oficial www.meduca.gob.pa, plataforma habilitada desde el pasado 26 de junio de 2025.

Proceso de solicitud

Los interesados deben llenar el formulario en línea, descargar y completar la nota de solicitud de pago, adjuntar copia de la cédula vigente y enviar la documentación al correo electrónico prima.antiguedad@meduca.gob.pa. Posteriormente recibirán confirmación por la misma vía.

Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial pueden hacerlo en la Dirección Regional donde prestaron servicio. En el caso de exservidores fallecidos en 2014, los familiares podrán continuar el proceso presentando la cédula del difunto, certificado de defunción, cédula del solicitante y certificado de nacimiento o matrimonio, según corresponda.

Finalmente, la entidad exhortó a los funcionarios próximos a retirarse del sistema educativo a notificarlo con al menos 15 días de anticipación, con el fin de garantizar que los trámites administrativos se desarrollen sin contratiempos.