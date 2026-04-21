Ministerio de Educación lanza proyecto para orientar a estudiantes en la elección de bachillerato

Panamá/Elegir un bachillerato sin una orientación clara se ha convertido en una preocupación para el sistema educativo, ante el aumento de estudiantes que toman decisiones influenciadas por familiares o amistades, sin considerar sus propias aptitudes.

Datos revelan que de cada 10 estudiantes que ingresan al bachillerato, al menos dos presentan dudas sobre su elección, se arrepienten durante el proceso o incluso abandonan sus estudios al no sentirse identificados con la carrera seleccionada.

Frente a este panorama, fue lanzada por el Ministerio de Educación (Meduca) una iniciativa que beneficiará a más de 183 mil estudiantes, principalmente de séptimo, octavo y noveno grado, quienes recibirán herramientas, talleres y charlas para tomar decisiones informadas sobre su formación académica y profesional.

Milagros Gudiño, docente de Orientación, explicó las principales causas detrás de estas decisiones. “Las principales dudas que hemos observado es que ellos quieren satisfacer las necesidades de sus padres. Entonces, al no suplir las necesidades de sus padres, como los sueños frustrados de esos papás, ellos se sienten inseguros. También se van por el lado de las presiones de las amistades. El no tener la información real de la oferta académica los hace elegir mal. Incluso el no conocerse a ellos mismos está provocando que nuestros muchachos elijan bachilleres incorrectos. Y digo incorrectos porque al final del día esto termina haciendo que ellos deserten del sistema”.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, reflexionó sobre cómo históricamente se ha tomado esta decisión. “¿Cuántos de nosotros a la edad de ellos tomamos la decisión de elegir un bachillerato en ciencias, letras o comercio? Así porque donde sopló el viento ahí no fuimos. Queremos que esta sea una decisión mucho mejor sustentada, con muchas más herramientas. Ahora los orientadores van a jugar un papel mucho más importante en ese proceso”.

Con la implementación de esta ruta de orientación vocacional, el Ministerio de Educación busca reducir los niveles de deserción y lograr que más jóvenes elijan su camino académico de forma consciente, alineado con sus capacidades y aspiraciones.

Con información de Kayra Saldaña.