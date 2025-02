Ministra Molinar sobre escuelas en mal estado: 'Hay planteles a los que no se les ha metido un clavo en 10 años'

Ciudad de Panamá/A pocos días del inicio del año escolar 2025, el sistema educativo panameño se enfrenta a retos cruciales en medio de un contexto de transformaciones.

Más de un millón de estudiantes a nivel nacional regresan a las aulas en una época de reorganización y mejoras, bajo la dirección de la ministra de Educación, Lucy Molinar,

Entre los pendientes de cada año están el mantenimiento y construcción de estructuras escolares adecuadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En ese sentido, Molinar informó que las obras que se encontraban unas dejadas a medidas y otras en total abandono desde 2013 se están recuperando de una manera orgánica. Escuelas como el IPT Veragias y la escuela El hijo del carpintero, están proximas a inaugurar.

Sin embargo, hay áreas en Panamá Oeste, Panamá Norte, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé, donde no se han construido escuelas nuevas y hay que comenzar a edificarlas con urgencia.

Tenemos un porcentaje de escuelas que no hemos terminado de atender, porque es mentira que en 7 meses vamos a tener escuelas en perfecto estado, cuando hay planteles a los que no se les ha metido un clavo en 10 años... Me aguanto el chaparrón y asumo la pataleta de que las escuelas no están listas".

— Lucy Molinar - Ministra de Educación