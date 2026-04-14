Meduca reanuda clases en Bocas del Toro tras mejora en condiciones climáticas

La medida aplica para 15 centros educativos que permanecían cerrados debido al mal tiempo que afectó la región.

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la reanudación de clases presenciales en la provincia de Bocas del Toro a partir de este 15 de abril, luego de registrarse una mejora en las condiciones climáticas que habían obligado a suspender las actividades escolares durante la última semana.

La medida aplica para 15 centros educativos que permanecían cerrados debido al mal tiempo que afectó la región, impactando el normal desarrollo del calendario académico.

La directora regional de educación, Anaika Lezcano, indicó que durante los días de suspensión se implementaron medidas flexibles para garantizar la continuidad del aprendizaje.

“Tomamos medidas flexibles para poder atender a los estudiantes en estos días, que no los pudimos atender presencialmente. Los 15 centros educativos ya iniciarán normalmente el día de mañana”, señaló.

Según el comunicado oficial del Meduca, la decisión se adoptó priorizando la seguridad, el bienestar y la continuidad del proceso educativo de los estudiantes, tras evaluar que las condiciones actuales permiten un retorno seguro a las aulas.

Con información de Nixon Miranda