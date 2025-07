Meduca rechaza uso de estudiantes en protestas para reintegro de docentes sustituidos

El Ministerio de Educación (Meduca) rechazó el uso de estudiantes en protestas para exigir el reintegro de docentes que fueron reemplazados tras permanecer en paro durante casi dos meses.

El secretario general del Meduca, Edwin Gordón, destacó el éxito del retorno a clases y la estabilización del sistema educativo el pasado lunes, luego de los acuerdos firmados el 11 de julio con los gremios docentes.

Por su parte, el asesor legal del Meduca, Jaime Castillo, señaló que la semana inició con normalidad a nivel nacional. No obstante, se han registrado incidentes en algunos colegios donde docentes enfrentan procesos de desvinculación por abandono de sus funciones.

Queremos aprovechar la ocasión para hacer un llamado a los agremiados: no se puede utilizar a los estudiantes en este tipo de manifestaciones”, expresó.

Castillo recalcó que niños y adolescentes tienen el derecho a recibir educación y deben ser protegidos, responsabilidad que también recae en los educadores. Añadió que este tipo de acciones atentan contra el compromiso con la educación, e hizo un llamado a los padres de familia para que se sumen al esfuerzo de garantizar el aprendizaje de los estudiantes.

Enfatizó que no solo está en riesgo el desarrollo académico, sino también la posibilidad de que los estudiantes pierdan el año escolar.

El Meduca manifestó que es inaceptable que se utilicen, como medio de presión en luchas gremiales, a los estudiantes. Ellos no pueden ni deben ser rehenes de conflictos que no les pertenecen. El país no puede permitir que se sacrifique el futuro de una generación por intereses particulares.

Señalamientos del Meduca

Los docentes notificados deben comprender que cumplir con el debido proceso, implica acatar lo establecido por la Ley. En una democracia, el cumplimiento de la ley no puede estar condicionado por presiones externas ni mucho menos por intentos de imponer su voluntad mediante el caos o la alteración del orden público. La Ley no se quebranta con desorden, se cumple según lo establecido. El año lectivo 2025 ha sufrido una prolongada paralización de clases. Esta situación pone en riesgo inminente la pérdida del año escolar en el sector oficial, si estos grupos persisten en su afán de alterar el calendario lectivo.

El pronunciamiento de los voceros del Meduca se da luego de que, en los últimos días, las clases en algunos planteles se han visto interrumpidas por protestas de docentes ya reemplazados, que exigen regresar a sus puestos.