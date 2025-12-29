MEF elimina el Instituto de Planificación y en su lugar crea una dirección

De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Oficial, la nomenclatura de “instituto” no se ajusta a los niveles funcionales y jerárquicos de la Administración Pública, por lo que se recomendó la creación de una Dirección General de Planificación Nacional.

Panamá/El Decreto Ejecutivo No. 6 de 14 de enero de 2022, que establecía el Instituto de Planificación para el Desarrollo fue derogado para darle vida a la Dirección General de Planificación Nacional, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de fortalecer la planificación del Estado y garantizar una gestión más eficiente, transparente y alineada con la estructura administrativa vigente.

La decisión hecha por el MEF, se sustenta en un diagnóstico técnico contenido en el memorando MEF-2024-68994, fechado el 13 de diciembre de 2024, que concluyó que el Instituto de Planificación para el Desarrollo no podía contar con una estructura organizacional propia conforme a las disposiciones del Departamento de Organización del Estado, lo que limitaba su funcionalidad, capacidad operativa, estabilidad e independencia.

De acuerdo con el documento, publicada en la Gaceta Oficial la nomenclatura de “instituto” no se ajusta a los niveles funcionales y jerárquicos de la Administración Pública, por lo que se recomendó la creación de una Dirección General de Planificación Nacional como organismo responsable de la planificación del Estado.

La nueva dirección tendrá bajo su responsabilidad la formulación, seguimiento y evaluación de planes, programas, proyectos y estrategias nacionales, así como la generación de escenarios prospectivos en áreas clave como economía, salud, educación, energía, logística, tecnología y ambiente. Además, deberá coordinar con entidades del gobierno central, gobiernos locales, instituciones autónomas, el sector privado, la academia y organizaciones no gubernamentales.

Entre sus funciones también se incluyen el monitoreo de indicadores nacionales e internacionales de desarrollo, la evaluación de la competitividad de los sectores económicos, el análisis de oportunidades de inversión, la revisión de estudios de impacto económico y la promoción de la modernización del Estado, incluyendo la transformación digital y la reducción de la duplicidad de funciones.

El decreto establece que la Dirección General de Planificación Nacional deberá promover una cultura de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, así como diseñar una estrategia de comunicación orientada a fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad.

Haga click aquí para leer la Gaceta.