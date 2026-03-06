Mentes Expertas aterriza en Panamá: Borja Vilaseca invita a replantear cómo vivimos y lideramos

*La presentación se realizará el martes 17 de marzo, a las 7:00 p.m., en el Marriott Panama, Ciudad de Panamá. *Será la primera conferencia de Borja Vilaseca en Panamá, como parte del circuito internacional de Mentes Expertas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se suma al circuito internacional de Mentes Expertas, una de las plataformas de conferencias más reconocidas del mundo hispanohablante, con la llegada de Borja Vilaseca, referente en autoconocimiento, liderazgo consciente y transformación personal y organizacional.

Mentes Expertas es un formato internacional de conferencias que reúne a pensadores, autores y referentes de primer nivel en ámbitos como el desarrollo personal, la psicología positiva, el liderazgo consciente y el bienestar integral. A través de experiencias presenciales de alto impacto, la plataforma impulsa la reflexión, el pensamiento crítico y conversaciones necesarias para repensar la forma en que vivimos, trabajamos y lideramos en un contexto global en constante cambio.

Fundada en 2010 por Marina Zambrana y Perico Cornejo, Mentes Expertas cuenta con una trayectoria consolidada en España, donde realiza más de 100 conferencias al año. En 2024, la plataforma dio el salto internacional, expandiendo su presencia a Estados Unidos y Latinoamérica, y consolidando un circuito global de conferencias en español.

En esta ocasión, Mentes Expertas presenta en Panamá a Borja Vilaseca, en una conferencia concebida como una experiencia de reflexión profunda, dirigida tanto a personas interesadas en su crecimiento personal como a empresarios, líderes, ejecutivos y equipos de trabajo que buscan nuevas formas de entender el éxito, el bienestar y el propósito.

La conferencia que Borja Vilaseca presentará en Panamá lleva por título “Encantado de conocerme”, una invitación a reflexionar sobre el sentido de lo que nos ocurre y a comprender la vida desde una mirada más consciente y responsable. A través de su enfoque, Vilaseca propone entender que cada experiencia —personal o profesional— tiene un propósito de aprendizaje, y que nada sucede por azar, sino como parte de un proceso que invita a tomar mayor conciencia, coherencia y dirección en la forma en que vivimos, trabajamos y lideramos.

Con un estilo directo, crítico y provocador, Vilaseca invita a cuestionar creencias profundamente arraigadas, asumir mayor responsabilidad sobre la propia vida y replantear los modelos tradicionales de éxito profesional y liderazgo. Su enfoque conecta reflexión y acción, generando un impacto duradero en quienes buscan mayor coherencia entre lo que piensan, sienten y hacen.

Durante el encuentro se abordarán temas como el autoconocimiento, la inteligencia emocional, la reinvención profesional, el liderazgo consciente y la transformación de organizaciones desde una mirada más humana y alineada con valores.

¿Quién es Borja Vilaseca?

Borja Vilaseca es escritor, impulsor del liderazgo consciente, conferencista, profesor y emprendedor social. Nacido en Barcelona, se define como un agitador de conciencias. Ha dedicado más de dos décadas a impulsar un cambio de paradigma en la forma de vivir, trabajar y liderar, a través de la educación, el autoconocimiento y el liderazgo transformador. Es considerado uno de los mayores expertos en Eneagrama a nivel internacional y ha impartido conferencias y programas formativos a decenas de miles de personas en distintos países, impactando a millones de personas a través de libros, conferencias y plataformas digitales.

Sobre Mentes Expertas en Panamá

La llegada de Mentes Expertas a Panamá es posible gracias al liderazgo de Sara Escobar, representante oficial del formato en el país. Escobar es consultora estratégica y emprendedora, con experiencia en marketing, experiencias de marca y desarrollo personal. Lidera Grupo BS, un ecosistema de innovación estratégica conformado por diversas unidades especializadas en marketing, branding, marketing digital, experiencias de marca, empoderamiento femenino, desarrollo personal y bienestar integral. Desde este ecosistema, acompaña e impulsa proyectos que integran estrategia, creatividad y una visión de crecimiento consciente aplicada tanto a personas como a organizaciones.

El evento contará con distintas localidades y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Panatickets: