Merca Panamá lanza 'Miércoles de ofertas '

Con la promesa de precios bajos y ahorros significativos para todos los clientes, Merca Panamá ha lanzado oficialmente los "Miércoles de Ofertas". Esta iniciativa busca revitalizar el movimiento comercial en lo que, históricamente, ha sido el día de menor afluencia para los productores y comerciantes del mercado.

Carlos Saldaña, productor y comerciante en Merca Panamá, explicó que esta estrategia tiene como objetivo principal crear esa conexión con el consumidor final y permitirle sentir el apoyo que los productores están brindando. La meta es dinamizar la economía y fomentar la lealtad al ofrecer productos de alta calidad a precios más accesibles.

Durante los "Miércoles de Ofertas", los clientes podrán encontrar rubros con descuentos de entre el 15% y 20%. Por ejemplo, la libra de cebolla, que normalmente oscila entre 60 y 65 centavos, se ofrecerá a 45 centavos. De manera similar, la lechuga romana y la americana, que suelen costar entre 55 y 60 centavos, también estarán a 45 centavos la libra. El apio se suma a las ofertas, con un precio de 45 centavos por libra, en comparación con su precio habitual de entre 55 y 60 centavos.

Saldaña aseguró que, a pesar de los bajos precios, no se compromete la calidad. "Todos los productos son frescos, se manejan con los mismos estándares de calidad, el mismo grado de inocuidad y la cadena de frío de principio a fin", afirmó.

Para facilitar la llegada de los consumidores, Merca Panamá también estará ofreciendo transporte gratuito desde la Gran Estación.