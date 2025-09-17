Ed Sheeran confiesa cómo Eminem y 50 Cent transformaron su vida

La historia del artista no se entiende sin el hip-hop.

Aunque su imagen pública suele asociarse a la balada acústica y al pop contemporáneo, el británico ha revelado en múltiples ocasiones que el rap fue clave para superar momentos personales difíciles y para moldear su carrera. En una reciente charla para el programa GOAT Talk, junto al actor Barry Keoghan, Sheeran profundizó en cómo discos icónicos del género marcaron su vida y le abrieron puertas inesperadas dentro de la industria musical.

Durante la conversación, Sheeran compartió una lista de álbumes esenciales que influyeron en su crecimiento personal y profesional: Get Rich or Die Tryin’ de 50 Cent, The Documentary de The Game, The Marshall Mathers LP de Eminem y 2001 de Dr. Dre.

Lejos de ser simples referencias musicales, el cantante aseguró que estas producciones se convirtieron en una auténtica banda sonora de su vida. Entre ellas, The Marshall Mathers LP ocupa un lugar especial: “Aprenderme ese disco y rapearlo una y otra vez me curó la tartamudez”, confesó.

La anécdota no solo refleja admiración, sino que muestra cómo el rap se convirtió en una herramienta terapéutica que le ayudó a superar una dificultad que lo marcó en su infancia.

La influencia del hip-hop en Sheeran va más allá del escenario. En tono distendido, recordó una experiencia particular durante unas vacaciones en Italia: “Estaba en topless con una cerveza en la mano, explicándole lo genial que era ‘If I Can’t’ porque no tiene un estribillo completo de ocho compases”, relató sobre la ocasión en que compartió con su padre la escucha del disco de 50 Cent.

Este tipo de vivencias personales demuestran cómo el rap está integrado en su vida cotidiana y familiar, reforzando la autenticidad que lo caracteriza como artista.

La conexión con Eminem trasciende la admiración. Después de que el rap del artista de Detroit lo ayudara a superar la tartamudez, Sheeran logró colaborar con él en tres canciones y compartir escenario, algo que describió como el cumplimiento de un sueño adolescente.

Más allá de la música, Sheeran asegura que la influencia de Eminem también se refleja en su confianza y en la disciplina que aplica en su carrera.

Te puede interesar: Taylor Swift | Travis Kelce cuenta cómo se preparó para su propuesta de matrimonio

Te puede interesar: Whoopi Goldberg revela cómo dejó las drogas en los años ochenta

El impacto de Sheeran en la comunidad rapera se evidenció cuando 50 Cent compartió un video en Instagram donde el británico interpretaba una versión acústica de “In Da Club” durante un concierto de John Mayer en Los Ángeles.

El rapero escribió: “Ed Sheeran ahora mismo en Los Ángeles en el concierto de John Mayer. ¡Matando a todos! ¡BOOM!”. La publicación generó gran repercusión y hasta Busta Rhymes reaccionó con emojis de fuego, celebrando la actuación y dejando claro que el británico se ha ganado un lugar de respeto dentro de un género tradicionalmente hermético.

Si bien buena parte de sus referencias provienen de Estados Unidos, Sheeran también destacó la relevancia de la escena local, mencionando a Skepta, Dave, Wretch 32 y Stormzy como pilares de un movimiento vibrante y diverso.

Al reconocer tanto a los referentes estadounidenses como a los británicos, el cantante proyecta una identidad musical versátil que lo conecta con públicos muy distintos y le permite moverse con naturalidad entre géneros.

La travesía de Ed Sheeran refleja cómo una pasión genuina por el rap puede derribar fronteras y generar vínculos inesperados. Desde usar el disco de Eminem como terapia contra la tartamudez, hasta recibir la validación pública de 50 Cent y Busta Rhymes, su relación con el hip-hop se ha convertido en una parte inseparable de su historia.

Más que una influencia pasajera, el rap ha sido para Sheeran un motor creativo y personal, consolidando su imagen como un artista que sabe unir mundos y tender puentes entre generaciones musicales.