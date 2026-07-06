El mercadito de Calidonia resiste al paso del tiempo y espera mejoras

Frutas, verduras, plantas medicinales, flores y otros productos forman parte de la oferta diaria de este mercado informal.

Ciudad de Panamá/En medio de la transformación que experimentan distintos sectores de la ciudad de Panamá, el tradicional mercadito de Calidonia continúa siendo un punto de encuentro para comerciantes y residentes que, desde hace años, encuentran allí productos frescos y artículos propios de la cultura popular.

Frutas, verduras, plantas medicinales, flores y otros productos forman parte de la oferta diaria de este mercado informal, donde muchos vendedores aseguran haber encontrado el sustento para sus familias durante décadas.

Algunos comerciantes relataron que heredaron sus puestos de familiares y que han logrado mantener viva esta actividad comercial gracias al respaldo de los clientes, principalmente residentes del área.

”Esto viene por los ancestros; unos se van y otros venimos, pero todos de la misma generación. Este puesto era de un familiar; él falleció y me tocó a mí asistirlo”, relató un vendedor que heredó el puesto de un familiar.

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Los vendedores afirman que el sitio conserva un ambiente tradicional y que en sus puestos aún pueden encontrarse productos asociados a la medicina popular y otras prácticas transmitidas de generación en generación.

“Mi esposa fabrica un jarabe casero, que contiene aceite de coco, tortuga, lagarto, miel de abeja, cebolla morada, ajo (no por las personas hipertensas) y se hace a presión baja”, detalló otro vendedor.

Uno de los principales atractivos del mercadito son los puestos de flores, que destacan por la variedad y el colorido de sus arreglos, convirtiéndose en uno de los espacios más llamativos del lugar.

Aunque aseguran que las ventas diarias les permiten salir adelante, los comerciantes manifestaron la necesidad de que las autoridades impulsen mejoras en la infraestructura y las condiciones del mercado.

Consultada sobre el tema, la Alcaldía de Panamá indicó que existen planes a futuro para intervenir este espacio y mejorar las condiciones para vendedores y compradores.

Con información de Elizabeth González