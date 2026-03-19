Mercado eléctrico responde con 71 propuestas en acto público de Etesa

Las propuestas fueron presentadas en tres renglones contemplados en el pliego de cargos: potencia firme para centrales térmicas que apliquen reconversión, solo potencia y solo energía .

Panamá/La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) recibió un total de 71 propuestas de agentes económicos interesados en el suministro de potencia firme y energía a largo plazo, en el marco del acto público realizado este 19 de marzo. La convocatoria está dirigida exclusivamente a centrales existentes dentro del sistema eléctrico, según detalla un comunicado.

La participación registrada refleja el interés del mercado energético en este proceso, que forma parte de la planificación impulsada por Etesa como ente responsable de la transmisión de energía en alta potencia.

La entidad busca garantizar la estabilidad y sostenibilidad del suministro eléctrico mediante contratos a largo plazo.

Las propuestas fueron presentadas en tres renglones contemplados en el pliego de cargos: potencia firme para centrales térmicas que apliquen reconversión, solo potencia y solo energía. Este esquema permite diversificar las ofertas y adaptarlas a las necesidades del sistema eléctrico nacional.

El acto público se desarrolla conforme a la Ley 43 del 9 de agosto de 2012, que reforma la Ley No. 6 de 1997, estableciendo el marco regulatorio del servicio público de electricidad.

Esta normativa define las condiciones para la contratación de potencia y energía con generadoras, autogeneradoras y cogeneradoras, tanto nacionales como extranjeras, fortaleciendo la transparencia y competitividad del sector.