Merco Talento Panamá presenta en su tercera edición las 150 mejores empresas para atraer y fidelizar talento en el país

Merco Talento Panamá 2026 es un monitor que incluye 6 perspectivas y 11 fuentes de información. Además, el número total de encuestas realizadas en esta tercera edición alcanza las 13.662.

Ciudad de Panamá, Panamá/Merco ha presentado los resultados de la 3ª edición Merco Talento Panamá, en un evento realizado en el Banco LAFISE que reunió a responsables de recursos humanos y líderes, para conocer a las empresas con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en el país, así como las principales conclusiones del monitor, elaborado a partir del análisis de 13.662 encuestas, 11 fuentes de información y 6 perspectivas.

En Merco Talento Panamá 2026 han participado 10.875 trabajadores (tanto trabajadores por cuenta propia, como del sector como de grandes empresas), 500 universitarios, 310 demandantes de empleo, 1.722 ciudadanos, 136 expertos en Recursos Humanos, 25 responsables de sindicatos, 48 catedráticos y 9.085 menciones analizadas en Merco Talento Digital, en colaboración con Nethodology.

Adicionalmente, se ha llevado a cabo un análisis de indicadores objetivos de las políticas de gestión de talento procedente de 46 empresas.

Raquel Robleda, directora de Merco Panamá, destacó que “en un entorno cada vez más competitivo, la cultura organizacional ha dejado de ser un activo intangible para convertirse en un factor estratégico de reputación, liderazgo y sostenibilidad empresarial. Los resultados de la tercera edición de Merco Talento Panamá nos confirman una transformación profunda en las expectativas del talento.

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La empresa es evaluada no solo por su nivel salarial, sino por sus oportunidades de desarrollo. Que el 89% de los colaboradores de las empresas líderes perciba un propósito corporativo claro y que el orgullo de pertenencia supere los 9,2 puntos sobre 10 demuestra que las organizaciones que invierten de manera consistente en su cultura están construyendo una ventaja competitiva sostenible para atraer, comprometer y fidelizar al mejor talento”.

Durante el evento, participó como panelista Dadhjy Jiménez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos y country manager de Manpower, quien explicó sobre la importancia del desarrollo de la cultura organizacional.

“La cultura impulsa el compromiso, y el compromiso impulsa los resultados. Hoy buscamos el éxito invirtiendo en la mejor tecnología, optimizando procesos y manteniéndonos a la vanguardia. Sin embargo, la verdadera diferencia sigue estando en las personas. En un mundo donde la escasez de talento es una realidad y el desarrollo de habilidades es una necesidad constante, construir una cultura que inspire, desarrolle y comprometa a las personas ya no es una opción; es la ventaja competitiva más humana y sostenible que puede tener una organización”.

"El talento con propósito es el verdadero motor que impulsa la transformación y la confianza en los negocios. Para Banco LAFISE Panamá, ser la casa de Merco Talento 2026 representa nuestro compromiso con la excelencia empresarial en Panamá. Reconocer y potenciar las mejores prácticas de Employer Branding no solo beneficia a las marcas empleadoras, sino que eleva los estándares del mercado laboral e inspira a las futuras generaciones de profesionales en el país", con estas palabras finalizó Patricia Planells, gerente general, Banco LAFISE Panamá.

Las empresas con más capacidad para atraer y retener talento en Panamá en 2026

El ranking Merco Talento Panamá 2026 vuelve a situar a Banco General en la primera posición, consolidando su liderazgo como la empresa con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en el país. Le siguen Banco Nacional de Panamá y Cervecería Nacional, manteniendo el segundo y tercer lugar respectivamente. Completan el top 10 de mejores empresas Autoridad del Canal de Panamá (ACP) (4.º), Caja De Ahorros (5º), Nestlé (6º), Ricardo Pérez Toyota (7º), McDonald’s (8º), Grupo Melo (9º) y Banistmo (10º).

Principales hallazgos (edición 2026)

En esta tercera edición, se ha preguntado a los trabajadores de las empresas que ocupan el top 10 si creen que su empresa tiene definido un propósito corporativo, a lo que el 89% cree que sí y el 10,3% no lo sabe. En este sentido, el 57,4% de esos trabajadores han señalado que se identifican “mucho” con el propósito y un 38,8% han respondido que “bastante”, mientras que un 3,4% se identifican “poco”.

En cuanto a la satisfacción media de los empleados de Panamá del top 10 de empresas mejor valoradas en atraer y fidelizar el talento, ha alcanzado de nuevo una nota de 8,74, mientras que el orgullo de pertenencia es de sobresaliente, con un 9,22. Por otro lado, se ha obtenido el grado de recomendación de los trabajadores (ENPS) a sus familiares y amigos cercanos, siendo este de un 64,3%.

¿Qué buscan los distintos perfiles cuando se plantean un cambio profesional? En el caso de los hombres, prefieren una empresa donde obtengan una buena retribución y beneficios, haya un buen ambiente de trabajo, puedan desarrollarse profesionalmente y les aporten formación. En cuanto a las mujeres, prefieren un sector atractivo para trabajar, empresas con reputación y para desarrollar liderazgo; y que les aporte calidad de vida.

Merco Talento Panamá incluye un subranking sobre los mejores equipos de Recursos Humanos de 2026. En esta categoría, se encuadran las siguientes empresas: en primera posición se sitúa Banco General (1º), seguida de Cervecería Nacional (2º) y Terpel / Va&Ven (3º). Completan el Top 10 de mejores equipos de RRHH las empresas Autoridad Del Canal De Panamá (Acp) (4º), Banistmo (5º), EPA (Empresa Panameña De Alimentos) (6º), Nestlé (7º), Tigo (8º), Mcdonald's (9º) y Caja De Ahorros (10º).

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