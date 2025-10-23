'Tienen que meterse la lengua': la respuesta de Mulino a quienes hablaron de bases militares extranjeras en Panamá

Mulino recalcó que su administración ha mantenido una posición “digna, patriótica y de frente” en defensa de los intereses nacionales, especialmente en temas relacionados con el canal de Panamá .

Santiago, Veraguas/El presidente de la República, José Raúl Mulino, envió un mensaje a quienes —según él— difundieron falsedades sobre una supuesta entrega de territorio o presencia de bases militares extranjeras en Panamá.

Durante su conferencia semanal realizada en Santiago de Veraguas, el mandatario defendió la postura del Gobierno Nacional frente a los recientes cuestionamientos sobre la soberanía del país, asegurando que Panamá “ha recuperado su dignidad patria” y que no está dispuesto a “regalársela a nadie”.

Hablaron mentiras, hablaron de bases militares que no existen ni van a existir, de entrega de territorio que jamás se dará ni se dio, y que íbamos a hipotecar el Canal. Hoy esos voceros oficiosos de la mentira tienen que meterse la lengua, usted sabe en dónde" — José Raúl Mulino - Presidente de Panamá

“Simple y sencillamente mantuvimos una postura digna, patriótica y de frente a defender lo que es muy nuestro y que costó generaciones de lucha, trabajo y esfuerzo lograr”, señaló.

Mulino recordó que, tras 25 años de administración panameña del Canal, la vía interoceánica continúa su proceso de expansión y desarrollo, con nuevos proyectos que serán licitados el próximo año.

“No solamente ya se expandieron las esclusas, pero ahora hay proyectos del Canal de Panamá que van el próximo año a comenzar a licitarse. Espero y confío en que eso genere más oportunidades para nuestra zona de tránsito, de logística y transporte marítimo”, indicó.

El presidente también destacó que Panamá es un país soberano, respetado y que se hace respetar, recordando su reciente intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General en Nueva York, donde —según dijo— reafirmó el compromiso del país con la verdad y la independencia.

“Las verdades siempre quedan, las mentiras pasan. Tenemos un país soberano que respeta y se hace respetar”, subrayó.

Finalmente, Mulino llamó a los panameños a celebrar las fiestas patrias con orgullo y sentido de pertenencia.

“Celebremos estas fiestas patrias con la dignidad propia que nos corresponde como panameños orgullosos de nuestro presente y muy comprometidos con el futuro, que no tengan la menor duda de que es promisorio”, concluyó.