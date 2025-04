Metro de Panamá anuncia cierres en Nuevo Arraiján hasta el 17 de abril

El cierre será desde el 16 de abril a las 9:00 p.m. y se extenderá hasta las 4:00 a.m. del jueves 17. Posteriormente, desde las 4:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., continuarán los trabajos.