Metro de Panamá habilita nuevo acceso en la estación Albrook como parte de la ampliación de la Línea 3

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir del 28 de octubre de 2025, el Metro de Panamá habilita de manera permanente un nuevo ingreso a la estación Albrook, como parte de los trabajos de ampliación vinculados a la futura Línea 3.

Este nuevo acceso servirá tanto para los usuarios de la Línea 1 como para quienes, en el futuro, utilicen la Línea 3, y está ubicado en el costado exterior de la estación, sobre la acera que conduce hacia la parada de Curundú.

Según informó la entidad, el ingreso contará con escaleras eléctricas, escaleras fijas y elevadores, lo que permitirá una mayor comodidad y accesibilidad para todos los usuarios.

Además, el techo de la nueva pasarela y acceso ha sido instalado de manera temporal, mientras continúan los trabajos de construcción de la estructura definitiva que cubrirá la estación ampliada.

Durante los primeros días de funcionamiento, habrá personal en la estación brindando orientación a los usuarios, quienes también podrán guiarse mediante la señalética dispuesta en el área.

El Metro de Panamá destacó que esta apertura representa una nueva etapa para mejorar la experiencia de viaje y promover una movilidad más fluida y accesible.