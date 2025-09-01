MiBus lanza a licitación por $9.6 millones flota de hasta 60 buses medianos

Panamá/Una licitación por $9.6 millones lanzó Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) para la adquisición de hasta 60 buses medianos para reforzar la flota que presta servicio en las barriadas de los distritos de Panamá y San Miguelito.

Los nuevos vehículos, de entre 9 y 10 metros de largo, estarán equipados con motores diésel Euro V, cumpliendo altos estándares internacionales de reducción de emisiones, de acuerdo a un comunicado de la entidad y de lo establecido en el pliego de licitación.

La iniciativa busca ampliar la capacidad de transporte con unidades más seguras, accesibles, cómodas y sostenibles.

De acuerdo con el pliego de cargos de la licitación 2025-2-81-01-08-LP-000014, que fue publicado el viernes en el portal Panamá Compra, la reunión previa y homologación se llevará a cabo el 18 de septiembre de 2025 de forma virtual, mientras que la presentación y apertura de propuestas está programada para el 20 de octubre de 2025.

Los buses contarán con piso bajo, rampas para sillas de ruedas, áreas preferenciales para personas con movilidad reducida y asientos abatibles para mayor flexibilidad. Además, dispondrán de pasamanos y ruteros electrónicos, facilitando la experiencia de viaje de los usuarios.

Además, estas unidades permitirán ofrecer un servicio más ágil en rutas de barriadas con menor demanda y en calles de difícil acceso para los buses grandes actuales, incrementando así la eficiencia operativa y la cobertura del transporte público.