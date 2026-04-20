MiAmbiente inicia obras de rehabilitación en el Parque Nacional Coiba y limita acceso a visitantes

MiAmbiente ha dicho que el objetivo de este proyecto es preservar y valorizar los bienes patrimoniales del país.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informó que desde el pasado 3 de abril comenzaron los trabajos de rehabilitación y construcción de la sede administrativa y el muelle en el área de Gambute, dentro del Parque Nacional Coiba.

El proyecto, denominado “Estudios, Diseño y Rehabilitación de la sede administrativa y el muelle, en el área de Gambute”, forma parte del Programa de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146), cuyo objetivo es preservar y valorizar los bienes patrimoniales del país.

Las obras, que estarán a cargo de la empresa RC Contractors, cuentan con una inversión de $7.1 millones y un plazo de ejecución de 24 meses. Como parte de los trabajos iniciales, ya se ha realizado la demolición de gran parte de las estructuras existentes, cuyos escombros han sido trasladados a tierra firme para su disposición adecuada.

El alcance del proyecto incluye la construcción de nuevas instalaciones administrativas y de guardaparques, un laboratorio, espacios museográficos, alojamiento para científicos y facilidades para visitantes, además de la rehabilitación del muelle.

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Debido a estas labores, MiAmbiente indicó que la sede principal del parque operará con servicios limitados durante el día. Asimismo, queda suspendida la posibilidad de pernoctar en el área, así como el apoyo logístico a científicos para estancias en sitio mientras duren las obras.

En esa misma línea, la entidad anunció que, a partir del 1 de mayo de 2026 y por un periodo de seis meses, se suspenderán las visitas al antiguo penal de Coiba. También se mantiene el cierre total de la isla Granito de Oro, medida adoptada para favorecer la recuperación de sus arrecifes y ecosistemas marinos.

Durante las últimas semanas de abril, se estarán desarrollando giras de inspección con contratistas, personal técnico, científicos y autoridades del parque, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad, el cronograma de ejecución y el uso adecuado del presupuesto asignado.

MiAmbiente destacó que el proyecto contempla medidas para mitigar el impacto ambiental, como el manejo adecuado de residuos, la separación y traslado de escombros a sitios autorizados, así como la prevención de su dispersión hacia el mar y zonas de manglar.

Además, durante la fase de construcción se implementarán acciones como la instalación de barreras físicas para contener sedimentos, la regulación de horarios de trabajo para reducir afectaciones a la fauna, la capacitación del personal en buenas prácticas ambientales y el control de emisiones, ruidos y posibles contaminantes.

Según la entidad, estas intervenciones buscan modernizar la infraestructura del parque, fortalecer la conservación de sus recursos naturales y promover un desarrollo sostenible que beneficie tanto al ecosistema como a las comunidades vinculadas al área protegida.