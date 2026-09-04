MiAmbiente intervendrá 17 plantas de tratamiento abandonados para evitar una crisis sanitaria

García Paredes reveló que se han contabilizado aproximadamente 1,200 sistemas abandonados en el país, aunque la cifra podría ser mayor.

Panamá/El Ministerio de Ambiente intervendrá 17 sistemas de tratamiento abandonados en las provincias de Panamá y Panamá Oeste debido al riesgo que representan para las fuentes de agua utilizadas para el abastecimiento de la población.

Marilyn García Paredes, directora de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAmbiente, explicó que los sistemas se encuentran en la parte alta de las tomas de agua cruda de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero y de la cuenca del canal de Panamá.

Vamos a intervenir 17 sistemas de tratamiento que se encuentran en estado de abandono y que su posición es de alto riesgo porque están en la parte alta de las tomas de agua cruda de la potabilizadora Jaime Díaz Quintero y de lo que es la cuenca del canal”, manifestó.

Señaló que estos se tratan de "pasivos ambientales; son 17 sistemas que por más de 20 años, 10 años han estado en abandono, no hay un responsable, están en un limbo jurídico”, declaró.

García Paredes indicó que los casos fueron detectados mediante inspecciones efectuadas por técnicos de la institución y gracias a las denuncias presentadas por los ciudadanos.

“Con la data pudimos sustentar lo crítico que es la situación y ya tenemos un visto bueno para que ambos equipos técnicos ejecuten un plan de acción”, sostuvo. Según García Paredes, algunas de las sociedades encargadas de las instalaciones quebraron, fueron disueltas o dejaron de contar con un representante legal.

“Es la comunidad la que está sufriendo la situación y el Estado va a intervenir para darle una respuesta rápida a estas personas”, afirmó.

MiAmbiente también trabaja junto con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Ministerio de Salud y los municipios en la actualización de las normas que regulan estos sistemas. La institución prepara, además, una consulta pública sobre las plantas de tratamiento.

Advirtió que la contaminación ha reducido la capacidad natural de algunos ríos y quebradas para depurar sus aguas.

“Hemos detectado que en algunos casos el río o la quebrada, ya sea permanente o intermitente, no tiene su capacidad de autodepuración”, señaló.

La institución trabaja con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y la Universidad Nacional en la evaluación de 62 tomas de agua consideradas prioritarias para el país. Los análisis incluyen el comportamiento de los macroinvertebrados y de la fauna presente en los ríos y quebradas.

La funcionaria destacó que la información científica obtenida permitió sustentar la necesidad de intervenir las instalaciones antes de que el problema tenga mayores consecuencias.

“Antes de que se convierta en una crisis sanitaria. O sea, estamos actuando preventivamente, hay que hacerlo, hay que intervenir, y lo vamos a hacer”, enfatizó.

Sanciones por contaminación

Sobre las acciones de fiscalización, García Paredes indicó que MiAmbiente ha impuesto una sanción de $1 millón 115 mil por contaminación de la bahía y otra de $900 mil contra una empresa que contaminaba el río Curundú.

También señaló que la institución ha recaudado más de $100 mil en todo el país por sanciones relacionadas con la contaminación de cuerpos de agua.

Además, reveló que se han contabilizado aproximadamente 1,200 sistemas abandonados en el país, aunque la cifra podría ser mayor.

Por el momento son 1200, pero pueden haber más en esta situación”, expresó.

Los ciudadanos pueden denunciar problemas relacionados con plantas de tratamiento, tanques sépticos u otros sistemas mediante el correo contactociudadano@miambiente.gob.pa, dijo la funcionaria.