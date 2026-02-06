MiAmbiente publica tercer informe de auditoría a la mina de cobre en Donoso

Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) puso a disposición de la ciudadanía el Tercer Informe Mensual de Avance de la Auditoría Integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá, correspondiente al período comprendido entre el 8 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026.

El documento fue elaborado por SGS Panamá Control Services Inc. bajo supervisión directa de MiAmbiente y da continuidad a la fase de integración multidisciplinaria del proceso de auditoría, el cual se desarrolla según los términos de referencia establecidos por la institución.

Avances en revisión documental y campo

Durante el período evaluado, el equipo auditor avanzó en tres áreas fundamentales:

Revisión documental de la información remitida por las partes interesadas.

de la información remitida por las partes interesadas. Inspecciones de campo para obtener datos directamente en sitio.

para obtener datos directamente en sitio. Análisis integral y sistémico que contrasta la documentación recibida con las evidencias obtenidas sobre el terreno.

El enfoque metodológico aplicado permite verificar el desempeño del proyecto y apoyar la toma de decisiones de MiAMBIENTE, particularmente en la identificación y evaluación de activos y pasivos ambientales futuros. El proceso incorpora además el análisis de los aspectos legales, laborales y tributarios aplicables a nivel nacional e internacional.

La auditoría se sustenta en la verificación del cumplimiento de los 370 compromisos ambientales establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto.

Nota relacionada: MiAmbiente publica segundo informe de la auditoría integral a la mina de cobre en Donoso

Durante la elaboración de este informe de avance, se han desarrollado procesos progresivos de evaluación técnica frente a los compromisos del EsIA, las tablas de los Términos de Referencia y los componentes del proceso minero auditado.

MiAmbiente destacó que, si bien se trata de un informe de avance, ya se han generado resultados preliminares sobre el nivel de cumplimiento, al tiempo que se consolida la estructura del informe final, fortaleciendo la trazabilidad metodológica, la coherencia y la robustez técnica de la auditoría.

El Ministerio mantiene a disposición de la ciudadanía los informes de avance de la Auditoría Integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá. Este tercer informe puede consultarse a través del portal institucional: www.miambiente.gob.pa.