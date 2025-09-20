MiBus avanza en adquisición de 60 buses medianos para modernizar el transporte público

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) anunció que avanza en el proceso para la compra de hasta 60 buses medianos de entre 9 y 10 metros de largo, equipados con motor diésel Euro V y piso bajo, con el fin de modernizar y hacer más eficiente el sistema de transporte público.

Estos nuevos vehículos se sumarán a la flota existente y buscan mejorar la cobertura y accesibilidad del servicio, especialmente en rutas donde se requiere mayor maniobrabilidad.

Como parte del procedimiento, el pasado 18 de septiembre se realizó la reunión previa y de homologación del Acto Público N.° 2025-2-81-01-08-LP-000014, etapa inicial que permite definir los detalles técnicos y administrativos de la licitación.

Durante la sesión, participaron activamente más de 20 proponentes, quienes realizaron consultas y observaciones técnicas en un ambiente caracterizado por la transparencia y claridad.

MiBus destacó que este proceso refuerza su compromiso con la mejora continua de los servicios, asegurando que cada paso contribuya a un transporte público más seguro, eficiente y sostenible para la Ciudad de Panamá.

La empresa invitó a la ciudadanía a consultar más detalles sobre este proceso en el portal oficial PanamaCompra y a mantenerse atenta a las próximas comunicaciones oficiales de MiBus.