MiBus reporta aumento de pasajeros y refuerza su operación durante marzo

Entre enero y marzo de 2026, MiBus transportó 35,795,187 pasajeros, en comparación con los 31,589,671 del mismo periodo del año anterior.

Ciudad de Panamá/El sistema de transporte público MiBus registró durante el mes de marzo de 2026 un incremento significativo en la cantidad de usuarios, reflejando una alta demanda del servicio y una gestión enfocada en optimizar la operación frente a condiciones externas.

De acuerdo con cifras oficiales, en marzo se movilizaron más de 13.4 millones de pasajeros, superando los 10.9 millones registrados en el mismo mes de 2025. Esto representa un aumento de 2,458,797 usuarios adicionales, lo que evidencia el papel clave del transporte público en la movilidad urbana.

La tendencia de crecimiento también se mantiene en el acumulado del primer trimestre del año. Entre enero y marzo de 2026, MiBus transportó 35,795,187 pasajeros, en comparación con los 31,589,671 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento de 4,205,516 usuarios.

En cuanto a la operación, la empresa reportó un aumento del 9% en los despachos ejecutados, con 23,798 viajes adicionales respecto a 2025, lo que ha permitido fortalecer la disponibilidad del servicio para los usuarios.

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Asimismo, los kilómetros comerciales experimentaron un crecimiento cercano al 17%, resultado de ajustes operativos dirigidos a atender los tramos con mayor demanda dentro de la red.

En el ámbito laboral, durante marzo se incorporaron 74 nuevos colaboradores, entre ellos operadores, quienes actualmente participan en un proceso de capacitación continua que combina formación teórica y práctica, incluyendo su integración progresiva en la operación diaria.

Gestión operativa ante factores externos

La empresa indicó que, durante el mes, se realizaron ajustes puntuales en determinados horarios como parte de una estrategia orientada a optimizar recursos y mantener la eficiencia del servicio, en un contexto marcado por el incremento sostenido en los costos del combustible a nivel internacional.

Estos resultados consolidan una tendencia de crecimiento en la demanda del transporte público en la ciudad, al tiempo que reflejan los esfuerzos de la empresa por responder de manera eficiente a las necesidades de movilidad de la población.