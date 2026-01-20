Microempresarios protestan frente al Municipio de Panamá; hay descontento por costos para vender licor en Carnaval

Panamá/Un grupo de microempresarios protestó este martes frente al Municipio de Panamá en rechazo al cobro de 550 dólares para la expedición del permiso de venta de bebidas alcohólicas durante los cuatro días de Carnaval, un monto que consideran excesivo y desproporcionado frente a años anteriores.

Suhey Rivera, miembro de la directiva de microempresarios, explicó que la molestia no radica en pagar impuestos, sino en el alto costo que representa vender un solo tipo de licor. “No estamos en contra de pagar, pero por un solo producto es demasiado”, señaló.

Los manifestantes indicaron que el costo de la "cantina transitoria" es mucho más alto que en años previos. “Por el alcohol y la comida podemos pagar 300 dólares, pero por un solo tipo de cerveza del patrocinador que ellos nos pongan es mucha plata”, expresó Rivera.

Además del tema económico, los microempresarios denunciaron presuntas amenazas de selección al azar de los puestos mediante un enlace digital, cuando históricamente, aseguran, la asignación se hacía a través de una tómbola. Según Rivera, este nuevo mecanismo podría prestarse para favorecer a amigos o conocidos, por lo que solicitaron transparencia en el proceso.

“Señores, estamos pidiendo no caridad, sino que se respeten nuestros derechos como microempresarios. Muchos aquí pagamos nuestros impuestos, no estamos pidiendo nada regalado”, afirmó Rivera durante la protesta.

Recordó que hasta el año pasado pagaban 81 dólares por el permiso para vender comida, sodas, agua y la cerveza del patrocinador asignado. “Esa tarifa es nueva y no nos han explicado nada”, añadió. En total, unos 125 microempresarios se verían afectados por las nuevas disposiciones, aseguró.

Durante la manifestación, los participantes corearon consignas como “Queremos a Mayer”, “Queremos respuesta”, “Un pueblo unido jamás será vencido”, y cerraron por algunos minutos la calle frente al Municipio de Panamá.

Por su parte, un Spencer Suárez, subdirector de Servicios a la Comunidad de la Alcaldía de Panamá, explicó que, para el festival carnavalístico "Volumen Caribe", se han establecido cuatro categorías de microempresarios: vendedores ambulantes de raspados, comerciantes de mercancía seca (como suéteres y gorras), vendedores de comida y vendedores de licor.

Detalló que todos los rubros, excepto el licor, pagan 10 dólares al Municipio. En el caso de la venta de bebidas alcohólicas, indicó que deben pagar la cantina transitoria, regulada por la Ley 55 y el Decreto 40 de 2011, con un costo de 550 dólares, lo que equivale a 133.33 dólares por día.

Consultado sobre la posibilidad de reducir o exonerar este pago, el funcionario fue enfático al señalar que no es posible, ya que es lo que establece la ley vigente.

El Municipio dejó claro que, a través de sus canales de difusión, ellos harán pública la metodología para la entrega de los espacios de los puestos de ventas.

Con información de Meredith Serracín.