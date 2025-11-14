MIDA reitera requisitos para la entrada y salida de mascotas ante el aumento de viajes en fin de año

La institución detalla los pasos obligatorios para exportar o importar animales domésticos, con el fin de prevenir enfermedades y proteger la sanidad animal del país

Ciudad de Panamá/Ante la cercanía de las fiestas de fin de año y el incremento de viajes internacionales, la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) recordó a la ciudadanía la obligatoriedad de cumplir con los requisitos establecidos para la entrada y salida de mascotas del territorio nacional.

La entidad explicó que estas disposiciones buscan prevenir la introducción de enfermedades que puedan afectar la salud animal y humana en Panamá, además de garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de sanidad agropecuaria.

Requisitos para sacar mascotas de Panamá

Para quienes planean viajar fuera del país con sus animales domésticos (caninos, felinos y hurones), el principal trámite es la licencia fitozoosanitaria de exportación, emitida por el MIDA.

El proceso inicia de forma digital ingresando al portal SITERPA, donde el usuario debe seleccionar la opción “mascotas” y registrar los datos requeridos. Es fundamental anotar el número de solicitud que genera el sistema.

Para finalizar el proceso y retirar la licencia, que tiene un costo de 10.00 dólares; el dueño debe presentarse de manera presencial en las oficinas designadas del MIDA (Plaza Edison en Panamá, o las oficinas en Herrera y Chiriquí) con la documentación original y copias.

La normativa exige presentar la Cartilla de Vacunación vigente (vacunas múltiples y de rabia) y un Certificado de Buena Salud emitido por un médico veterinario idóneo con una vigencia no mayor a 72 horas. El ministerio recuerda que estos son solo los requisitos para salir de Panamá; cada viajero debe verificar las exigencias del país de destino, ya que pueden incluir trámites adicionales.

Podría leer Minsa evalúa calidad del agua tras desinfección de planta potabilizadora en Llano de Piedra

Requisitos para ingresar mascotas a Panamá

Para la entrada o importación de mascotas, el requisito esencial es el Certificado Zoosanitario de Exportación, emitido por la autoridad sanitaria oficial del país de procedencia, debidamente apostillado o consularizado y con vigencia máxima de 30 días.

También se requiere un Certificado de Buena Salud del animal, emitido por un veterinario idóneo, con una vigencia de hasta 30 días y que confirme que el animal fue examinado, se encuentra en buen estado, sin lesiones, y que ha recibido tratamientos contra parásitos internos y externos. La Cartilla de Vacunación debe estar actualizada conforme a la especie.

Los propietarios deben además notificar la llegada de su mascota con un mínimo de 3 a 5 días hábiles de anticipación.

A su arribo a Panamá, ya sea en aeropuertos, puertos o puestos fronterizos, los dueños deberán acudir a la Oficina de Cuarentena Agropecuaria con la documentación original y copias. El personal veterinario realizará la revisión documental y la inspección física del animal.

El Mida, bajo la dirección del ministro Roberto Linares, reiteró que el estricto cumplimiento de estas disposiciones es fundamental para proteger el bienestar animal y el equilibrio del ecosistema panameño.