Minsa evalúa calidad del agua tras desinfección de planta potabilizadora en Llano de Piedra

Técnicos del Departamento de Calidad de Agua del Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Los Santos realizaron una evaluación sanitaria en la planta potabilizadora de Llano de Piedra, ubicada en el distrito de Macaracas, luego de un operativo de limpieza y desinfección llevado a cabo en las últimas horas.

Te puede interesar: Estos son los miembros de la mesa de trabajo para la revisión del salario mínimo

Los trabajos de desinfección en la planta iniciaron el pasado 6 de noviembre, como parte de las acciones programadas para garantizar la salubridad del agua distribuida a las comunidades, según explican las autoridades.

Durante la inspección, el equipo técnico verificó la aplicación del proceso de desinfección profunda con hipoclorito de calcio, así como la correcta redistribución del producto en toda la infraestructura de la planta.

Además, se realizaron pruebas microbiológicas para comprobar la eficiencia del procedimiento y asegurar que el agua tratada cumpla con los parámetros establecidos para su potabilidad, conforme a las normas sanitarias vigentes.

El Minsa informó que está a la espera de que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ejecute los trabajos de desinfección de la tubería que conduce el agua tratada hacia las residencias. Esta etapa es clave para determinar si el líquido que llega a los hogares está completamente libre de microorganismos.

Te puede interesar: Alcaldía de Panamá retoma los domingos de recreovía tras celebraciones patrias

Estas acciones forman parte del seguimiento permanente que realiza el Minsa en Los Santos para garantizar el acceso a agua segura y de calidad en las comunidades del distrito de Macaracas y áreas cercanas.