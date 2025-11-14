Alcaldía de Panamá retoma los domingos de recreovía tras celebraciones patrias

Como parte de la actividad, se habilitará una biciescuela en el estacionamiento de Spodel Miramar de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Ciudad de Panamá/Luego de las actividades conmemorativas por las fiestas patrias, la Alcaldía de Panamá retoma este domingo 16 de noviembre de 2025 los tradicionales domingos de recreovía, un espacio destinado al deporte, la movilidad activa y la convivencia familiar en la Cinta Costera.

La jornada se desarrollará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., en un tramo que abarcará desde el puente elevado cercano al McDonald’s de Paitilla hasta el final del tramo marino de Barraza, permitiendo a ciclistas, patinadores, corredores y peatones disfrutar del espacio vial sin vehículos motorizados.

🔗Puedes leer: Festival Navideño 2025: Alcaldía otorgará este martes 400 permisos a microempresarios

Además, como parte de la actividad, se habilitará una biciescuela en el estacionamiento de Spodel Miramar de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., dirigida especialmente a niños, principiantes y personas que desean aprender o mejorar sus habilidades en bicicleta.

Con este anuncio, la Alcaldía reafirma su compromiso con fomentar una ciudad más saludable, accesible y orientada a la recreación comunitaria.