Mides realiza sesión extraordinaria de la Senniaf tras denuncias en albergue de Tocumen

Actualmente, en Panamá existen 48 albergues a nivel nacional. De estos, seis son estatales: cuatro administrados por el Mides y dos bajo la supervisión de la Senniaf.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, convocó este fin de semana a una sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la Senniaf, tras las denuncias por presuntas irregularidades ocurridas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, que se hicieron públicas la semana pasada.

La reunión se desarrolla este lunes en el despacho superior del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y es presidida por la propia ministra Carles, en su calidad de presidenta de la Junta Directiva de la Ceniaf. Aunque el encuentro estaba programado para iniciar alrededor de las 11:00 a.m., comenzó pasadas las 12:00 del mediodía, una vez se encontraban presentes todos los integrantes.

La Junta Directiva de la Senniaf está conformada por los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, así como por el Contralor General de la República, además de dos representantes de la Red Nacional de Apoyo de la Niñez y Adolescencia.

La convocatoria se da en medio de un creciente cuestionamiento público al sistema de protección de la niñez en Panamá, luego de que salieran a la luz denuncias relacionadas con el funcionamiento del CAI de Tocumen. A este debate se sumó el pronunciamiento de Unicef, que durante el fin de semana expresó su preocupación por la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.

Sobre este tema, Gina de la Guardia, oficial de protección de la niñez de Unicef, aclaró que existe un mito en torno a los menores que ingresan al sistema de protección. Explicó que entre el 80 % y el 96 % de estos niños sí cuentan con familia o referentes familiares, y no se trata, en la mayoría de los casos, de menores huérfanos o abandonados.

De la Guardia señaló que los niños ingresan al sistema debido a situaciones de vulneración de derechos, las cuales deben ser evaluadas por equipos interdisciplinarios especializados, con el objetivo de restituir sus derechos y garantizar su seguridad.

Hasta el momento, las autoridades se mantienen a la expectativa de los resultados y decisiones que surjan de esta sesión extraordinaria, convocada en respuesta a las denuncias sobre el CAI de Tocumen.

