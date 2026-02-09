'El Estado no puede fallarle a la niñez': exigen protección inmediata por denuncias en albergue del Senniaf

“Son depósitos de menores de edad que funcionan con la complicidad y la pasividad del Estado panameño” , sostuvo, al recalcar que los niños no solo son agredidos en su intimidad, sino también por un sistema que los abandona.

Luego de la denuncia interpuesta por la diputada Alexandra Brenes sobre supuestas irregularidades y presuntos abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el Centro de Atención Integral de Tocumen, el Ministerio Público confirmó que estas situaciones no son hechos aislados. Según las autoridades, desde 2017 se han desarrollado investigaciones relacionadas con albergues en todo el país, varias de las cuales han concluido en condenas contra funcionarios que laboraban en el centro.

De acuerdo con la fiscal de Familia, Ledye Machuca, en este albergue se han presentado 49 denuncias entre 2017 el 2024, lo que evidencia un patrón reiterado de vulneraciones a los derechos de los menores bajo custodia del Estado. Machuca señaló que las investigaciones han permitido establecer responsabilidades penales en algunos casos, aunque reconoció que persisten desafíos en materia de prevención y supervisión.

Para la abogada Suky Yard, especialista en derechos de la niñez, existe una falta de voluntad política y de interés real por parte del Estado en la implementación de políticas públicas efectivas que garanticen la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Yard subrayó que se trata de una problemática recurrente y de vieja data, por lo que resulta urgente revisar quién supervisa los albergues y bajo qué mecanismos, considerando que se trata de menores de 18 años en condición de vulnerabilidad.

“El Estado no le puede fallar a los menores”, enfatizó la abogada, al hacer referencia a la Ley 285, que establece como principio fundamental la obligación del Estado panameño de ejecutar, desarrollar e implementar políticas públicas orientadas a la protección de la niñez y adolescencia. A su juicio, existe una profunda desconexión entre las autoridades y la realidad que enfrenta la población infantil más vulnerable del país.

Yard también cuestionó el llamado a una sesión extraordinaria para abordar el tema, señalando que la respuesta debió ser inmediata por parte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Aseguró que la actual directora de la entidad tenía conocimiento de estas situaciones desde la administración anterior.

No podemos seguir jugando con la niñez ni pensando que no está pasando nada. Hay que priorizar todas las necesidades de los menores de edad”, expresó.

Asimismo, se refirió a la permanencia de adultos dentro del albergue, algunos de los cuales ingresaron siendo menores, y cuestionó la inexistencia de planes claros para su reinserción social una vez alcanzada la mayoría de edad.

“Son depósitos de menores de edad que funcionan con la complicidad y la pasividad del Estado panameño”, sostuvo, al recalcar que los niños no solo son agredidos en su intimidad, sino también por un sistema que los abandona.

Finalmente, advirtió que mirar hacia otro lado no es una opción, ya que los niños de hoy serán los adultos que integrarán la sociedad del mañana.