Más de 100 miembros de juntas directivas de 15 países analizaron en Panamá los desafíos tecnológicos y de gobernanza regional

*Más de 100 miembros de juntas directivas de 15 países analizaron los desafíos tecnológicos y de gobernanza regional. *Se presentó la “Encuesta Regional sobre Tecnologías, Innovación e Inteligencia Artificial”. *La encuesta reveló que la mayoría de los directorios de la región aún no incorpora los temas tecnológicos en su agenda.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá fue el escenario del Roundtable Hispanoamericano de Miembros de Board 2025 organizado por iDirectores, una cita que reunió a más de 100 miembros de Juntas Directivas (59 hombres y 45 mujeres) de 15 países de Hispanoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador y Uruguay.

iDirectores es una red social y de conocimiento para miembros de directorios en español, es un referente regional para el diálogo y el intercambio entre líderes empresariales comprometidos con la mejora del gobierno corporativo y la transformación tecnológica.

“El propósito de este encuentro es abrir un espacio de reflexión entre los miembros de Board de Hispanoamérica para abordar los retos actuales de la gobernanza. Este año, pusimos especial énfasis en los desafíos tecnológicos y en cómo la inteligencia artificial está transformando la toma de decisiones corporativas”, destacó Andrés Bernal, cofundador y socio de iDirectores.

El desafío: integrar la tecnología a la agenda del Board

Los boards en Hispanoamérica enfrentan el enorme reto de gobernar en un contexto de transformación tecnológica y disrupción de los modelos de negocio. Para responder a este desafío, surge TIAB (Tecnología e Inteligencia Artificial desde los Boards), una iniciativa pionera impulsada por iDirectores, en colaboración con agremiaciones de miembros de Juntas Directivas e instituciones de gobierno corporativo de 5 países de la región, y con el apoyo de BID Invest, banco multilateral de soluciones para el sector privado de América Latina y el Caribe.

“En BID Invest creemos que la gobernanza efectiva de la tecnología y la inteligencia artificial no es una opción, es una condición para la competitividad y la resiliencia empresarial. Esta iniciativa nos permite acompañar a los Boards de la región en anticipar riesgos, fortalecer sus capacidades estratégicas y transformar la disrupción tecnológica en oportunidades reales de creación de valor”, indicó Bruno Sbardellini, Head de Corporate Governance en BID Invest.

Los resultados de esta iniciativa se presentaron durante el Roundtable; los mismos incluyeron los hallazgos de La Encuesta Regional sobre Tecnologías, Innovación e Inteligencia Artificial, que recoge las respuestas de más de 250 miembros de Boards de 12 países.

Entre los descubrimientos más relevantes se destacan:

La mayoría de los directorios de la región aún no incorpora los temas tecnológicos en su agenda.

En una escala del 1 al 10, los miembros de Board calificaron con menos de seis puntos su capacidad para comprender y supervisar los riesgos y oportunidades derivados de la disrupción tecnológica.

La capacidad de liderazgo estratégico en estos temas obtuvo un promedio de 4,8 puntos, la supervisión de proyectos tecnológicos 4,9 y la promoción de una cultura de aprendizaje continuo apenas 5,8.

Solo dos de cada diez directorios utilizan herramientas de inteligencia artificial en sus procesos de toma de decisiones.

Estos resultados evidencian la necesidad urgente de fortalecer las competencias digitales en los órganos de gobierno corporativo y promover una cultura empresarial más abierta a la innovación.

El encuentro también abordó otros temas clave para la sostenibilidad de las organizaciones, como la perdurabilidad empresarial con foco en la sucesión más allá del CEO y la construcción de organizaciones “antifrágiles”, capaces de aprender del cambio y transformar la incertidumbre en fortaleza.

iDirectores: la comunidad que transforma Boards

En apenas cuatro años, iDirectores ha consolidado la más amplia y calificada red de miembros de boards de alta dirección corporativa en Hispanoamérica. Con más de 600 miembros activos en 20 países, su propósito es fortalecer el arte de gobernar organizaciones grandes y complejas, impactando directamente en más de 1.000 mesas directivas de la región.

El Roundtable iDirectores es un espacio único, diseñado en formato mesa redonda para compartir experiencias, analizar casos reales y construir conexiones estratégicas desde la perspectiva del gobierno y no de la gerencia. No es un evento de conferencias tradicionales, sino un encuentro de alto nivel para co-construir conocimientos y compartir aprendizajes qque aportan inspiración, relaciones y desarrollos aplicables en los Boards en los que participan sus miembros.