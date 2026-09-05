Migración detecta en Villa Lucre a ciudadano argentino requerido por delitos sexuales

El hombre, de 48 años, mantenía una orden de aprehensión y conducción, pese a portar un carné de permanencia provisional vigente.

Panamá/Un ciudadano argentino de 48 años fue detectado por agentes del Servicio Nacional de Migración (SNM) durante un proceso de verificación realizado en Villa Lucre.

Aunque el hombre presentó un carné de permanencia provisional vigente, el sistema activó una alerta que permitió identificar un impedimento relacionado con delitos contra la libertad e integridad sexual.

De acuerdo con el SNM, sobre el ciudadano pesaba una orden de aprehensión y conducción.

La institución señaló que sus sistemas de verificación operan permanentemente en espacios públicos y puntos de control para detectar impedimentos y contribuir al cumplimiento de los mandamientos judiciales vigentes.