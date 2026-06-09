Mujer colombiana es aprehendida en el Aeropuerto de Panamá Pacífico; mantenía alerta por caso relacionado con drogas

Restringen a colombiana por orden de aprehensión en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante los controles migratorios de ingreso realizados en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, inspectores del Servicio Nacional de Migración detectaron una alerta de impedimento vigente contra una ciudadana de nacionalidad colombiana requerida por las autoridades judiciales panameñas.

La ciudadana fue identificada al momento de su registro migratorio tras arribar en un vuelo procedente de Cali, Colombia, con destino final la ciudad de Panamá.

Según la información consignada en la alerta, la mujer es requerida por la supuesta comisión de delito contra la seguridad colectiva relacionado con drogas.

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Las verificaciones efectuadas por las autoridades migratorias determinaron además que la persona había salido del territorio nacional el 17 de diciembre de 2022, antes de la emisión de la alerta judicial.

Una vez confirmada la información y en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP/AIPP), se permitió su ingreso al país y fue puesta a órdenes de dicha entidad para continuar con los trámites correspondientes y dar cumplimiento a la orden de conducción emitida por las autoridades competentes.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que los controles migratorios en los puntos de entrada al país constituyen una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad nacional y apoyar la labor de los organismos de investigación y administración de justicia.

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