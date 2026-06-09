Exfuncionaria de la Lotería es aprehendida en Barrio Norte por investigación de corrupción

La Fiscalía Superior Anticorrupción continúa realizando diligencias para esclarecer los hechos, establecer posibles responsabilidades y determinar el destino de los fondos bajo investigación.

Una exfuncionaria de la Dirección Provincial de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) en Colón fue aprehendida durante un allanamiento realizado por la Fiscalía Superior Anticorrupción como parte de una investigación por la presunta malversación de fondos destinados a programas de asistencia social.

La diligencia se llevó a cabo en el sector de Barrio Norte y forma parte de las pesquisas que desarrolla el Ministerio Público por un posible delito contra la administración pública en perjuicio de la LNB.

De acuerdo con las investigaciones, la exfuncionaria mantiene vínculos con un caso relacionado con el presunto manejo irregular de recursos públicos asignados a programas sociales.

Tras su aprehensión, la mujer será puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes para el desarrollo de las audiencias correspondientes, donde se determinarán las medidas a seguir dentro del proceso.

La Fiscalía Superior Anticorrupción continúa realizando diligencias para esclarecer los hechos, establecer posibles responsabilidades y determinar el destino de los fondos bajo investigación.

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