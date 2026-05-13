Migración impide tránsito por Panamá a estadounidense vinculado a presuntos delitos sexuales contra menores

Según informó la entidad, el ciudadano estaría presuntamente vinculado a delitos relacionados con turismo sexual con menores.

Panamá/Un ciudadano estadounidense no pudo continuar su tránsito por Panamá luego de que autoridades migratorias detectaran una alerta relacionada con presuntos delitos sexuales contra menores de edad.

El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde unidades del Servicio Nacional de Migración verificaron la situación del extranjero, quien pretendía viajar hacia Medellín, Colombia, haciendo escala en territorio panameño.

Según informó la entidad, el ciudadano estaría presuntamente vinculado a delitos relacionados con turismo sexual con menores.

Tras la verificación correspondiente, supervisores migratorios procedieron a inadmitir su ingreso y tránsito por el país, aplicando las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

Posteriormente, el extranjero fue retornado a su país de origen y residencia.

El Servicio Nacional de Migración indicó que mantiene operativos permanentes de verificación y control en los distintos puntos de entrada al país, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad y preservar el orden público nacional