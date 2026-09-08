Hay casi $30 millones del aporte minero para comunidades aledañas a Donoso, pero existe un 'cuello de botella' para ejecutar

El ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó señaló que, para avanzar con el uso de estos fondos, los municipios deben presentar los expedientes completos de los proyectos, cumpliendo con los requisitos administrativos establecidos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Casi $30 millones provenientes del aporte relacionado con la exportación del material de la mina de Donoso ya están registrados e incorporados al presupuesto y se encuentran disponibles para financiar obras en las comunidades ubicadas en las áreas aledañas a la mina, informó este martes el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Lo anterior, tras la pregunta del diputado de Vamos, Luis Duke, sobre la exportación que hizo Panamá a Europa, de 33 mil toneladas de concentrado de cobre, durante la sustentación del presupuesto del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) este martes.

“Sí, diputado, ese aporte que usted menciona de casi treinta millones de dólares está registrado, incorporado al presupuesto y ha sido, por la instrucción del señor presidente, destinado y va a ser destinado a obras para los habitantes de las áreas aledañas al proyecto. Que detuvo sus operaciones. Ese recurso está ahí y ese recurso está disponible”, manifestó Moltó.

El ministro señaló que, para avanzar con el uso de estos fondos, los municipios deben presentar los expedientes completos de los proyectos, cumpliendo con los requisitos administrativos establecidos.

Según Moltó, cuando se reunió con los alcaldes de La Pintada, Omar Torrijos y Donoso, se percató de que hay un "cuello de botella", porque muchos de los municipios no tienen recursos para generar los proyectos y cumplir con los requisitos técnicos, por lo que trabajan en una solución inmediata para que completen los expedientes y una solución de fondo para las capacidades técnicas.

El resto del material, 38 mil toneladas que se están exportando, está siendo fiscalizado y depende de los precios del cobre. Se espera que salga en los próximos días, según el ministro, el 11 de septiembre.

Moltó también informó que el Gobierno analiza el informe de auditoría relacionado con el proyecto, a través de una comisión de alto nivel, y que será el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien tenga la última palabra.

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Arbitrajes por $27 mil millones

Durante la sustentación, el titular del MICI también se refirió a los procesos de arbitraje vinculados al proyecto minero. Según explicó, existen demandas que, en conjunto, ascienden a aproximadamente $27 mil millones y que actualmente se encuentran suspendidas.

Moltó reconoció que estos procesos representan una amenaza para el país, pero sostuvo que no serán los que determinen la decisión que deberá tomar el Gobierno sobre el futuro de la mina.

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Presupuesto del MICI

El presupuesto recomendado para el Ministerio de Comercio e Industrias para la vigencia fiscal 2027 asciende a $75.4 millones.

De ese monto, $33.2 millones corresponden a funcionamiento, mientras que se contemplan $1.07 millones para inversión.

Además, se incluyen aproximadamente $41 millones en transferencias a instituciones, destinadas a entidades como la Zona Libre, Bingo Nacionales y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

Con información de Luis Jiménez