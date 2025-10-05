'Música para Todos': más de 300 estudiantes participaron en festival inclusivo

El evento presentó una amplia gama de ensambles y agrupaciones artísticas, entre ellos el Coro Juvenil e Infantil Metropolitano, que interpretó piezas en lengua de señas panameña.

Ciudad de Panamá, Panamá/El festival “Música para Todos” reunió este domingo 5 de octubre en la Ciudad de las Artes a más de 300 estudiantes con y sin capacidades especiales de distintas regiones del país, en una jornada dedicada a la música, la cultura y la inclusión social.

La actividad, organizada por el Ministerio de Cultura (MiCultura) en conjunto con Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá y el Instituto Panameño de Habilitación Especial (Iphe), mostró el talento de niños y jóvenes provenientes de Colón, Panamá Oeste, San Miguelito y Panamá Centro.

El evento presentó una amplia gama de ensambles y agrupaciones artísticas, entre ellos el Coro Juvenil e Infantil Metropolitano, que interpretó piezas en lengua de señas panameña, y la Big Band Nueva Generación de San Miguelito, conformada en su mayoría por jóvenes con discapacidad. También participaron estudiantes de piano, percusión y canto, quienes compartieron escenario en un ambiente de integración.

“Más allá de la palabra inclusión, creemos que este mundo es de todos. En este festival vemos cómo la música se convierte en un lenguaje universal que une a las personas, sin importar sus condiciones”, destacó la ministra de Cultura, Maruja Herrera, durante la actividad.

Las familias presentes celebraron la oportunidad de ver a sus hijos desenvolverse en la música. El festival también buscó sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de apoyar a las personas con capacidades especiales y de abrir espacios que fortalezcan la convivencia en igualdad.

La Red Panamá anunció que en enero se abrirán las inscripciones para el Programa de Educación Especial, dirigido a familias interesadas en que sus hijos desarrollen sus habilidades artísticas en un entorno inclusivo.

Con información de Luis de Jesús Mendoza