Jornada de esterilización 'Michi Fest' reunió a cientos de gatos en Betania

Betania, Panamá/En el marco del Día Mundial del Animal (WAD) y como parte del cierre de actividades de "Michi Fest 2025", este domingo 5 de octubre se llevó a cabo una jornada masiva de esterilización exclusiva para gatos en el gimnasio Yuyín Luzcando, ubicado en Betania, Ciudad de Panamá.

La actividad fue organizada por Michi Fest Panamá junto a Spay Panamá, con la meta de esterilizar a 500 felinos en un solo día. Los gatos fueron llevados principalmente por rescatistas, quienes realizaron un copago de 5 balboas por cada animal.

Por motivos de seguridad, los organizadores solicitaron que los gatos fueran trasladados en jaulas o en fundas de almohada bien aseguradas, a fin de garantizar el cuidado durante el proceso de registro y atención veterinaria.

La jornada buscó fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir a la reducción de la población felina en situación de calle. El Michi Fest, que se ha consolidado como un evento de referencia para rescatistas y amantes de los gatos, cerró así su ciclo de actividades del año 2025 con una acción de impacto comunitario.

Con información de Elizabeth González