Jornada de esterilización 'Michi Fest' reunió a cientos de gatos en Betania

La actividad fue organizada por Michi Fest Panamá junto a Spay Panamá, con la meta de esterilizar a 500 felinos en un solo día. Los gatos fueron llevados principalmente por rescatistas, quienes realizaron un copago de 5 balboas por cada animal.

Betania, Panamá/En el marco del Día Mundial del Animal (WAD) y como parte del cierre de actividades de "Michi Fest 2025", este domingo 5 de octubre se llevó a cabo una jornada masiva de esterilización exclusiva para gatos en el gimnasio Yuyín Luzcando, ubicado en Betania, Ciudad de Panamá.

Por motivos de seguridad, los organizadores solicitaron que los gatos fueran trasladados en jaulas o en fundas de almohada bien aseguradas, a fin de garantizar el cuidado durante el proceso de registro y atención veterinaria.

La jornada buscó fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir a la reducción de la población felina en situación de calle. El Michi Fest, que se ha consolidado como un evento de referencia para rescatistas y amantes de los gatos, cerró así su ciclo de actividades del año 2025 con una acción de impacto comunitario.

Con información de Elizabeth González

