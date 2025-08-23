Ministerio de la Mujer mantiene presupuesto de $7.2 millones para 2026 pese a plan de eliminación

El 21 de julio , el mandatario se reunió con mujeres defensoras de los derechos de la mujer , encuentro en el que se planteó la posibilidad de revivir el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) como fórmula intermedia de consenso.

Panamá/El Ministerio de la Mujer continuará con asignación presupuestaria para el 2026, a pesar de que el presidente de la República ha reiterado que la institución será eliminada y convertida en una secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

De acuerdo con el proyecto de presupuesto general del Estado, la entidad cuenta con una partida de $7 millones 298 mil 850 para el próximo año.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó la razón: “Hasta tanto no se realice, no complete esa transformación, sigue existiendo como tal y también va a ser un renglón en el presupuesto general del Estado”. Su declaración la hizo, durante la sustentación del presupuesto general del Estado ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Consultado sobre si esto significa que el próximo año seguirá existiendo el ministerio, Chapman precisó que “no necesariamente”. Añadió que cualquier cambio que se haga en la estructura presupuestaria “podría fusionarse”, en este caso al Mides.

Debate sobre el futuro institucional

El 21 de julio, el mandatario se reunió con mujeres defensoras de los derechos de la mujer, encuentro en el que se planteó la posibilidad de revivir el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) como fórmula intermedia de consenso. Aunque no todas estuvieron de acuerdo con la desaparición del ministerio, algunas participantes señalaron que, si la decisión ya está tomada, lo más viable sería reinstaurar el Inamu como un mecanismo autónomo y eficaz.

Sin embargo, rechazaron la idea de reducir la entidad a una secretaría dentro del Mides, como propone el gobierno.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha anunciado si reformulará su propuesta, pero ha sido claro en que eliminará el ministerio vía ley, a través de la Asamblea Nacional, de la misma manera en que fue creado.

Una institución reciente en la mira

El Ministerio de la Mujer fue creado mediante la Ley 375 de 2023, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, y se convirtió en una de las primeras instituciones seleccionadas por la actual administración para enfrentar la reducción del tamaño del Estado.

Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, quienes la califican como un retroceso en la institucionalidad de género. Alegan que la medida carece de sustento técnico y político, y que el ahorro es mínimo: el ministerio cuenta con un presupuesto de apenas $11.5 millones, de los cuales $9.6 millones corresponden a funcionamiento y $1.8 millones a inversión.