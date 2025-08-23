Panamá Este lidera cambios de residencia electoral rumbo a los comicios de 2029

El artículo 13 del Código Electoral obliga a los ciudadanos a empadronarse en el lugar de su residencia habitual .

Panamá/El área de Panamá Este concentra el mayor número de actualizaciones de residencia electoral en lo que va de este año, con 1,023 movimientos registrados, de acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral.

En total, unas 7,291 personas han cambiado su residencia electoral en lo que va del 2025 para poder votar en los comicios generales de mayo de 2029.

Más cambios

Además de Panamá Este, la provincia de Panamá suma 2,346 cambios en total, distribuidos también en 470 en Panamá Centro y 432 en Panamá Norte.

Otros puntos con alta movilidad son Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé, con 1,010 registros; Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé, con 622; y Panamá Oeste, con 621, de los cuales 556 corresponden al distrito de Arraiján.

En tanto, Coclé reportó 449 cambios, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé 424, Los Santos 370, Herrera 368, Colón 301 y Darién junto a la comarca Emberá 202.

El distrito de San Miguelito registró 309 actualizaciones, mientras que en la Regional Especial de Panamá Centro se contabilizaron 112. En las comarcas de Guna Yala, Wargandí y Madungandí, se reportaron 22 movimientos.

Es un requisito legal

Cabe recordar que los cambios de residencia es un proceso normal que se debe hacer cada vez que una persona cambia de su lugar habitual de residencia; es decir, que se muda ara otras provincias, corregimientos o distritos.

De hecho, es un requisito legal, ya que el artículo 13 del Código Electoral obliga a los ciudadanos a empadronarse en el lugar de su residencia habitual. De no hacerlo, quienes voten en circunscripciones distintas podrían enfrentar sanciones.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar a tiempo los cambios de domicilio para garantizar que los votantes aparezcan en el padrón electoral de la jurisdicción donde realmente viven, y así puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2029.

Recientemente, el Tribunal Electoral (TE) inició los trabajos preparatorios del Plan General de Elecciones (Plagel 2025-2029) con una novedad: la reorganización y reducción del número de comisiones que acompañarán el proceso, con el fin de evitar duplicidad de funciones y fortalecer la eficiencia administrativa rumbo a los comicios generales de 2029.

Entre las comisiones conformadas está la del Padrón Electoral, que deberá depurarlo y asegurarse que las personas hayan cumplido con lo que establece la ley para mantenerse en ese libro.