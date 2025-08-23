Clima en Panamá: Incursiones nubosas traerán lluvias y tormentas en varias regiones del país

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10 °C y 16 °C en áreas altas y montañosas, mientras que en el resto del país estarán entre 17 °C y 22 °C.

Panamá/Las próximas horas de este sábado 23 de agosto estarán marcadas hasta principio de la mañana por incursiones nubosas acompañadas de lluvias y descargas eléctricas aisladas, principalmente sobre los sectores costeros del sur de Veraguas, costas de Azuero, áreas costeras de Coclé y Panamá Oeste, así como en el área metropolitana, Panamá Este, la Comarca Sambú y Bocas del Toro.

En el resto del territorio se espera cielo parcialmente nublado a cubierto, lo que favorecerá un ligero calentamiento diurno.

Sin embargo, hacia la tarde se prevé un incremento de aguaceros con tormentas de intensidad moderada a fuerte en Chiriquí, Veraguas, la Cordillera Central y las comarcas Emberá. En otras regiones, las precipitaciones serán más sectorizadas y concentradas en zonas montañosas y altas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10 °C y 16 °C en áreas altas y montañosas, mientras que en el resto del país estarán entre 17 °C y 22 °C. Las máximas se ubicarán entre 22 °C y 25 °C en la mayoría del territorio, pudiendo alcanzar hasta 26 °C y 30 °C en la región central.

Vientos y condiciones marítimas

Los vientos se mantienen ligeros y convergentes en dirección norte y sur, con velocidades de 5.0 a 20.0 km/h. Tanto en el Pacífico como en el Caribe, las condiciones marítimas son estables, con oleajes de baja altura y frecuencia, registrando olas inferiores a 1.40 metros.

Los índices de radiación UV-B estarán entre moderados y altos (03-07 UV), por lo que se recomienda seguir las normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente en actividades al aire libre.