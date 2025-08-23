Clima en Panamá: Incursiones nubosas traerán lluvias y tormentas en varias regiones del país

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10 °C y 16 °C en áreas altas y montañosas, mientras que en el resto del país estarán entre 17 °C y 22 °C.

Se esperan lluvias para este fin de semana.
Se esperan lluvias para este fin de semana. / TVN Noticias

Panamá/Las próximas horas de este sábado 23 de agosto estarán marcadas hasta principio de la mañana por incursiones nubosas acompañadas de lluvias y descargas eléctricas aisladas, principalmente sobre los sectores costeros del sur de Veraguas, costas de Azuero, áreas costeras de Coclé y Panamá Oeste, así como en el área metropolitana, Panamá Este, la Comarca Sambú y Bocas del Toro.

En el resto del territorio se espera cielo parcialmente nublado a cubierto, lo que favorecerá un ligero calentamiento diurno.

Lea: Restauran y bendicen histórico retablo de la Virgen del Rosario en el Casco Antiguo

Sin embargo, hacia la tarde se prevé un incremento de aguaceros con tormentas de intensidad moderada a fuerte en Chiriquí, Veraguas, la Cordillera Central y las comarcas Emberá. En otras regiones, las precipitaciones serán más sectorizadas y concentradas en zonas montañosas y altas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10 °C y 16 °C en áreas altas y montañosas, mientras que en el resto del país estarán entre 17 °C y 22 °C. Las máximas se ubicarán entre 22 °C y 25 °C en la mayoría del territorio, pudiendo alcanzar hasta 26 °C y 30 °C en la región central.

Vientos y condiciones marítimas

Los vientos se mantienen ligeros y convergentes en dirección norte y sur, con velocidades de 5.0 a 20.0 km/h. Tanto en el Pacífico como en el Caribe, las condiciones marítimas son estables, con oleajes de baja altura y frecuencia, registrando olas inferiores a 1.40 metros.

Los índices de radiación UV-B estarán entre moderados y altos (03-07 UV), por lo que se recomienda seguir las normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente en actividades al aire libre.

Temas relacionados

clima en Panamá lluvias Tormentas eléctricas cielo nublado
Si te lo perdiste
Lo último
stats