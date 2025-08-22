Restauran y bendicen histórico retablo de la Virgen del Rosario en el Casco Antiguo

La restauración de esta pieza religiosa y patrimonial con más de 300 años de historia fue posible gracias al trabajo conjunto de restauradores españoles provenientes de Toledo y a la participación de privados de libertad panameños.

Ciudad de Panamá/En un emotivo acto religioso y cultural, fue presentado y bendecido este viernes el restaurado retablo de la Virgen del Rosario, ubicado en la capilla de Santo Domingo de Guzmán, junto al icónico Arco Chato del Casco Antiguo. La ceremonia fue presidida por Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, en compañía de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sacerdotes de las siete iglesias del Casco Antiguo y diversas personalidades invitadas.

La restauración de esta pieza religiosa y patrimonial con más de 300 años de historia fue posible gracias al trabajo conjunto de restauradores españoles provenientes de Toledo y a la participación de privados de libertad panameños, quienes forman parte del programa de resocialización “Libertad”, impulsado por el Ministerio de Gobierno.

“Hoy bendecimos la restauración de este altar de la capilla histórica de Santo Domingo, que tiene más de tres siglos de historia. Agradecemos el apoyo de los restauradores de Toledo y, sobre todo, al programa Libertad del Ministerio de Gobierno, que ha permitido que muchos privados de libertad participen en esta significativa obra”, expresó Monseñor Ulloa durante la ceremonia.

Por su parte, la ministra Dinoska Montalvo destacó el valor humano y social del proyecto: “Gracias a un convenio entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Cultura, privados de libertad, algunos con talentos artísticos y otros que están aprendiendo, han tenido la oportunidad de involucrarse en esta restauración tan delicada e importante. Esta es una forma de abrirles puertas hacia la reinserción, mediante el arte y la cultura”.

Con información de Luis Jiménez