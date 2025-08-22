Celebran el Día del Folclor en Panamá Oeste con música, artesanías y tradiciones

El evento resaltó que hablar de folclore suele relacionarse con danzas y vestimentas típicas, pero en realidad es la esencia de un pueblo y lo que identifica a una comunidad, provincia o país.

Panamá Oeste/Al ritmo de la cumbia chorrerana, dramatizaciones, presentaciones de parrampanes, artesanías y bailes folclóricos, se celebró el Día del Folclor en Panamá Oeste. La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura de La Chorrera y reunió a participantes de todas las edades.

Durante la jornada se ofreció docencia sobre el significado del folclor y las diversas expresiones que lo componen. Los organizadores recordaron que no se trata únicamente de elementos representativos como la pollera, el sombrero o el tembleque, sino que también abarca la gastronomía, el lenguaje, las costumbres y la forma en que estas tradiciones se transmiten de generación en generación.

El evento resaltó que hablar de folclore suele relacionarse con danzas y vestimentas típicas, pero en realidad es la esencia de un pueblo y lo que identifica a una comunidad, provincia o país. Se mostraron piezas tradicionales como polleras y tembleques elaborados con perlas de cama de pescado, además de sombreros de faena, de niño, de perro, de gato y, especialmente, el tradicional sombrero pintado.

Los organizadores destacaron la importancia de preservar las costumbres y educar a la población sobre el valor del folclore. Indicaron que mantener vivas las tradiciones, como la cumbia chorrerana y otras danzas típicas, permite que las nuevas generaciones conozcan y se identifiquen con su cultura.

El folclor en Panamá, recordaron, no solo se refleja en el baile y la música —como la cumbia o la saloma—, sino también en la gastronomía popular, con platos como el chicheme y el bollo preña'o, y en la manera de comunicarse en comunidades rurales y urbanas. Estas expresiones, con influencias españolas, indígenas y afrodescendientes, forman parte esencial de la identidad cultural del país.

Información de Yiniva Caballero

También podría leer: