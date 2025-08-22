Operación Jericó: alias 'Ameba' condenado a 84 meses de prisión

Eduardo Martínez, alias “Ameba” fue retenido en República Dominicana y posteriormente deportado a Panamá el 20 de agosto.

Panamá/La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Yazmín Jaén, validó un acuerdo de pena consensuado entre el Ministerio Público, representado por la fiscal Yanela Acuña, y un defensor técnico particular, para Eduardo Martínez, alias “Ameba”.

En ese sentido, se impuso como pena principal 84 meses de prisión por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

Además, se dictó como pena accesoria una multa de $1,000.00, la cual deberá ser pagada al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses. Previamente, se había legalizado su aprehensión y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos realizada por el Ministerio Público.

El trasfondo: Operación Jericó

La investigación, denominada “Operación Jericó”, se inició el 30 de junio de 2023, tras la identificación de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas.

Eduardo Martínez, alias “Ameba”, fue retenido en República Dominicana y posteriormente deportado a Panamá el 20 de agosto. Su captura se concretó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La Policía Nacional detalló que Martínez, de 34 años, figuraba entre los más buscados dentro de la Operación Jericó, desarrollada el 15 de agosto de 2024, por su vinculación a una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Desde el 17 de agosto de 2024, las autoridades habían solicitado la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Hasta la fecha, el proceso ha dejado 38 personas y dos sociedades anónimas imputadas por delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas; contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales; y por corrupción de servidores públicos.

Entre los implicados se encuentra Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda. Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024 frente a las oficinas del Primer Tribunal Superior de Justicia del Sistema Penal Acusatorio.

Al día siguiente, un juez legalizó su aprehensión, ordenó su detención provisional y le imputó cargos por blanqueo de capitales, presuntamente cometido a través de la empresa Servicios Múltiples Rama.

Actualmente, Rico Pineda permanece detenido en el centro penitenciario El Renacer, luego de que el Tribunal rechazara un recurso de apelación que buscaba cambiar su medida cautelar. Está imputado por delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico.

La investigación ha acumulado hasta ahora 24 eventos delictivos, la incautación de más de 1,500 paquetes de cocaína y la confiscación de $397,000 en efectivo.

En meses anteriores, la jueza de Garantías Irene Cedeño ordenó la imputación de cargos contra Maybel Araúz, pareja de Abraham Rico Pineda, por el presunto delito de blanqueo de capitales. Como medida cautelar, se le impuso la obligación de notificarse dos veces por semana y el impedimento de salida del país.